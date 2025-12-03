Европу продолжают сотрясать коррупционные скандалы, в центре которых оказываются имена, тесно связанные с ЕС и его институтами.

Лоббистские схемы, взятки, финансовые махинации, скрытые сделки - инциденты, периодически всплывающие в европейских институтах, не только подрывают доверие к ним, но и поднимают вопрос о глубине и серьезности проблем внутри самой системы управления ЕС, несмотря на заявленные устремления быть образцом прозрачности и демократии.

Полиция Бельгии и Европейский офис по борьбе с коррупцией 2 декабря провела обыски в Европейской службе внешних действий (EEAS) в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и ряде частных домов.

Европейская прокуратура (EPPO) в своем заявлении уточнила, что в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки дипломатов, задержаны трое подозреваемых в коррупции: «Есть серьезные подозрения, что в ходе тендера на реализацию программы была нарушена статья 169 Финансового регламента, касающаяся честной конкуренции, и что конфиденциальная информация о текущих закупках была передана одному из кандидатов, участвовавших в тендере».

Местные издания Le Soir и LʼEcho сообщили, что расследование началось на основании подозрений, что вышеупомянутые учреждения могли неправомерно использовать бюджетные средства ЕС в 2021-2022 годах. Речь идет об обстоятельствах тендера на создание и проведение учебной программы для будущих дипломатов ЕС, приобретения Колледжем Европы здания для проживания обучающихся дипломатов и возможных нарушений EEAS правил проведения тендера. Следствие подозревает, что представители Колледжа могли, используя связи, получить доступ к закрытой информации о критериях отбора заранее, что дало им нечестное преимущество при получении выгодного контракта.

Среди задержанных - ректор Колледжа, экс-глава европейской дипломатии Федерика Могерини, бывший генеральный секретарь EEAS Стефано Саннино, имя третьего пока не называется. Сегодня газета La Repubblica сообщила, что после допроса в уголовной полиции Бельгии всем троим были предъявлены обвинения в мошенничестве и коррупции в сфере закупок, конфликте интересов и разглашения профессиональной тайны. «Они были освобождены, поскольку нет риска, что они скроются от правосудия», - цитирует издание прокуроров.

Издание Politico, со своей стороны, сделало акцент на том, что расследуемые преступления относятся к периоду, когда дипслужбу возглавлял Жозеп Боррель, чья предвзятая проармянская позиция в свое время создала пропасть между Азербайджаном и институтами ЕС.

Этот скандал не только подрывает репутацию Колледжа Европы как важного центра подготовки кадров для высшей бюрократии Евросоюза, и EEAS как одного из ключевых институтов внешней политики ЕС. Он вновь наглядно демонстрирует, насколько серьезной проблемой остается коррупция в структурах ЕС.

За последние годы несколько громких случаев потрясли доверие к европейским институтам, заставив усомниться в их способности эффективно бороться с коррупционными рисками.

- «Катаргейт» (2022–2023 гг)

Этот случай стал одним из самых громких коррупционных скандалов в истории Европарламента (ЕП). В декабре 2022 года полиция Брюсселя арестовала несколько высокопоставленных лиц ЕП по обвинению в получении взяток в обмен на лоббирование интересов Катара в Евросоюзе. По данным полиции, группа депутатов, политиков, лоббистов, госслужащих и члены их семей были вовлечены в коррупцию, отмывание денег и организованную преступность. Правоохранительные органы Бельгии, Италии и Греции изъяли 1,5 миллиона евро наличными, конфисковали компьютеры и мобильные телефоны. В числе задержанных оказались вице-президент Европарламента, армянский лоббист Ева Кайли, которая, как выяснилось, в числе прочих политиков получала деньги и подарки с целью влияния на принятие политических решений, касающихся визовых и торговых соглашений с государствами Персидского залива.

- Скандал с Европейским инвестиционным банком (2017, 2019 гг)

Наблюдательный совет ЕС инициировал расследование по вопросу недобросовестного управления Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на основании обращений ряда общественных организаций об отсутствии прозрачности в этом банке и его попытках блокировать проверку. Еще одно расследование в отношении ЕИБ касалось возможных нарушений при сделках с другим банком, речь шла о нарушениях правил конфиденциальности и раскрытия финансовой информации. Также сотрудники ЕИБ были обвинены в нарушении правил прозрачности при финансировании инфраструктурных проектов в развивающихся странах.

- Коррупция в управлении сельскохозяйственными субсидиями (2018-2021 гг)

В 2024 году в ЕС вскрыли аферу с выделением субсидий на сельское хозяйство богатым фермерам. В период с 2018-го по 2021 год Евросоюз выделил щедрые субсидии на сельское хозяйство компаниям более десятка миллиардеров. Согласно анализу официальных, но непрозрачных данных из стран-членов ЕС, миллиардеры были конечными бенефициарами, получившими в общей сложности 3,3 млрд евро из фондов, предназначенных для фермерских хозяйств. При этом тысячи небольших ферм были закрыты.

Это лишь несколько примеров коррупции в системе ЕС, которая, по оценкам, обходится Европейскому Союзу в 179-990 миллиардов евро ежегодно, что составляет 6% его ВВП. Показательно, что 70% европейцев считают коррупцию широко распространенной в своих странах, и ситуация, по их мнению, лишь ухудшается.

Не будет ошибкой предположить, что коррупционный элемент лежит и в основе антиазербайджанской деятельности отдельных институтов ЕС, особенно в контексте деятельности входящих в их состав проармянских лоббистских групп. Примеры такого влияния далеко искать не нужно: при том же Борреле в бытность его верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС поддержка армянских интересов была особенно заметна.

Ареной для активной антиазербайджанской риторики стали Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Регулярные резолюции Европарламента, лишенные объективных оснований, субъективные подходы ПАСЕ к Азербайджану - как попытки политического давления они ставят под сомнение независимость и объективность позиций этих институтов. В ответ на такие несправедливые шаги Баку проявил жесткость и бескомпромиссность, в частности приостановив свое сотрудничество с ПАСЕ в январе 2024 года в знак протеста против необоснованного ограничения полномочий азербайджанской делегации.

Отношение нового руководства ЕС к Азербайджану вызывает определенный оптимизм. На фоне кадровых изменений в Брюсселе наблюдается перераспределение приоритетов с акцентом на признание стратегического значения Азербайджана для Европы. Прагматичный подход, ориентированный на взаимное уважение интересов, открывает новые возможности для укрепления диалога и сотрудничества. Это контрастирует с недавним периодом охлаждения отношений Баку и Брюсселя - в значительной мере из-за предвзятых позиций прежнего руководства, склонного поддерживать интересы радикального армянства.

Наблюдаемый прогресс в отношениях Баку и Брюсселя подтверждается активизацией встреч и взаимных визитов высокого уровня, усилением присутствия Азербайджана в ключевых европейских форумах, таких как саммит Европейского политического сообщества. Как видно, сегодня Европа стала лучше понимать политический вес Баку на международной арене, значимость его вклада в энергетическую безопасность и геополитическую стабильность.



В заключение отметим, что коррупция и лоббизм, оставаясь серьезными проблемами в европейских институтах, ставят под сомнение обеспечение честности в политических процессах. Эти проблемы выявляют необходимость дальнейших реформ в сфере прозрачности и беспристрастности.

Важно, чтобы ЕС, избегая манипуляций и политических интересов, сохранял баланс и объективность, которые могут способствовать честному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству со странами. В том числе, с Азербайджаном.

