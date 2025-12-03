IDEA организовала очередные акции по посадке деревьев в Хачмазе и Шабране - ФОТО

В Хачмазском и Шабранском районах в рамках массовой акции по посадке деревьев «Зеленый марафон», инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, основателем и руководителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой, организованы очередные акции по посадке деревьев.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Общественном объединении IDEA, в селе Ниязоба Хачмазского района с участием волонтеров IDEA было высажено более 1500 эльдарских сосен, дубов и лоховых деревьев. В ходе акции, проведенной в селе Чайгарагашлы Шабранского района, высажено более 700 эльдарских сосен, туй и кипарисов.

Основной целью «Национального озеленительного марафона» («Зеленого марафона»), организованного совместно Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, является увеличение площади зеленых насаждений, продвижение традиции посадки деревьев, содействие охране окружающей среды, обогащение биоразнообразия флоры нашей страны и повышение осведомленности о защите зеленых насаждений. В рамках «Зеленого марафона» планируется осенью 2025 года и весной 2026 года высадить около 2 миллионов деревьев по всей стране.