Власти Армении опровергают, что в 2019 году получали от посредников предложения по карабахскому урегулированию

First News Media14:20 - Сегодня


Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян опровергает утверждение оппозиции о том, что в 2019 году властям республики поступили новые предложения по карабахскому урегулированию.

«Что собой представляет документ 2019 года? Это стенограмма документа 2018 года. Это не новое предложение. Тогда Армения официально на это не ответила, так как находилась на стадии оценки документа», - сказал Рубинян.

Он констатировал, что документ 2018 года «очень мало отличается от документа августа 2016 года».

«Документ 2019 года был наследством [экс-президента Армении] Сержа Саргсяна, и армянская сторона от него не отказывалась», - отметил Рубинян.

До Рубиняна премьер Армении Никол Пашинян также подчеркивал, что положенный на стол в 2019 году документ был получен до его прихода к власти, и об этом свидетельствует тот факт, что в нем указано «президент Республики Армения», хотя он никогда не был президентом.

Источник: News.am

