Два ведомства Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана преобразованы в ЗАО

Президент Ильхам Алиев подписал Указ о преобразовании публичных юридических лиц «Региональная водно-мелиоративная служба» и «Объединенная служба водоснабжения крупных городов», действующих при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

В соответствии с документом, указанные структуры реорганизованы и продолжат деятельность в форме закрытых акционерных обществ — ЗАО «Региональная водная мелиорация» и ЗАО «Водоснабжение крупных городов», оставаясь в подчинении агентства.

«Региональная водная мелиорация» — государственное коммерческое юридическое лицо, предоставляющее услуги в области мелиорации и ирригации. Оно осуществляет эксплуатацию и охрану мелиоративных и ирригационных систем, находящихся в государственной собственности, управляет водохозяйственными объектами (водохранилищами, каналами, трубопроводами и др.), состоящими на его балансе (в пользовании), а также обеспечивает потребителей водой для бытовых (хозяйственно-питьевых), производственных и иных нужд, выполняет очистку и отведение дождевых и сточных вод в районах и городах Азербайджана, за исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Нахчывана и Ширвана.

«Водоснабжение крупных городов» — государственное коммерческое юридическое лицо, оказывающее услуги по обеспечению потребителей водой для бытовых (хозяйственно-питьевых), производственных и иных целей, а также осуществляющее очистку и отведение дождевых и сточных вод в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Нахчыван и Ширван.

Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Обществ формируется Наблюдательный совет в составе пяти членов, включая председателя.