Посол Лейла Абдуллаева провела переговоры с правительственным советником Монако

First News Media18:07 - Сегодня
Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева провела переговоры с правительственным советником - министром по внешним делам и сотрудничеству Монако Изабель Берро-Амадей.

Как передает Report, об этом дипломат написала на своей странице в соцсети Х.

"Были проведены плодотворные переговоры в Монако. Благодарю правительственного советника - министра по внешним делам и сотрудничеству Изабель Берро-Амадей, правительственного советника - министра оборудования, окружающей среды и градостроительства Селин Карон-Дажони", - написала Абдуллаева.

Посол Лейла Абдуллаева провела переговоры с правительственным советником Монако

