Орбан: Венгрия может прекратить поставки электроэнергии в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил Украину, что может принять решение о прекращении поставок в эту страну электроэнергии, если она не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Глава правительства отметил, что Словакия уже подняла этот вопрос.

Выступая на встрече с активистами правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в городе Бекешчаба на юго-востоке страны, Орбан напомнил, что в ответ на враждебные действия со стороны Украины Венгрия прекратила поставки туда дизельного топлива и решила заблокировать предоставление ей Евросоюзом "военного кредита" на €90 млрд.

"Есть еще один вопрос, который я сейчас внимательно изучаю. Значительная часть электроэнергии поступает в Украину из Венгрии, и если мы прекратим ее поставлять, там могут возникнут большие неприятности. Словаки вчера подняли этот вопрос, и если потребуется, мы предпримем и такой шаг", - сказал Орбан, выступление которого транслировали венгерские телеканалы.

Источник: ТАСС