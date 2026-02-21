Главы МИД Ирана и Катара обсудили переговорный процесс по ядерному досье

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и премьер-министр, глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном по ядерному досье.

Как передало иранское агентство Tasnim, стороны рассмотрели ход непрямых переговоров между Ираном и США, подчеркнув "необходимость продолжения консультаций и сотрудничества в целях содействия и продвижения дипломатического пути в рамках регионального взаимодействия".

Катар наряду с Оманом выступает одним из ключевых посредников в диалоге между Тегераном и Вашингтоном. 17 февраля в Женеве прошел второй раунд непрямых переговоров США и Ирана при посредничестве Омана по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.