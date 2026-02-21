Госпитализированный после наезда грузовика сотрудник МЧС выписан домой

Стало известно о состоянии сотрудника Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), получившего травмы в результате наезда грузовика при исполнении служебных обязанностей в Сальянском районе.

Об этом сообщили в Центральной районной больнице (ЦРБ).

В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на автомагистрали Алят - Астара, в отделение скорой помощи Сальянской ЦРБ был госпитализирован мужчина.

"У пострадавшего 1989 года рождения диагностирована поверхностная травма правой верхней и нижней конечностей, оказана необходимая медицинская помощь.

Пациент, состояние которого оценивается как удовлетворительное, выписан на амбулаторное лечение.

Отметим, что во время происшествия зафиксирован факт доврачебной смерти одного человека", - говорится в информации.

Источник: Oxu.Az

Читайте по теме:

Похоронен сотрудник МЧС, которого сбил грузовик на автомагистрали Баку–Астара - ВИДЕО

В Азербайджане грузовик сбил пожарных, один из них погиб - ОБНОВЛЕНО