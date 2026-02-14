Президент Ильхам Алиев в Мюнхене дал интервью телеканалу France 24

13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Мюнхене дал интервью телеканалу France 24.

АЗЕРТАДЖ представляет интервью.

Корреспондент: Здравствуйте и добро пожаловать на передачу Tête-à-Tête, флагманское интервью-шоу телеканала France 24. Наш сегодняшний гость – Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Вам спасибо.

- 8 августа в Белом доме состоялся трехсторонний саммит с Вашим участием, а также участием Премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента США Дональда Трампа, на котором была подписана декларация о прекращении конфликта между Азербайджаном и Арменией с обещаниями возобновить транспортные маршруты и нормализовать отношения. Можете ли Вы сказать нам, наступят ли в ближайшее время полный мир и полная нормализация отношений?

- Я думаю, что да, потому что подписание этого исторического документа в Белом доме в присутствии Президента Соединенных Штатов, который, кстати, также подписал Совместную декларацию в качестве свидетеля, означает, что конфликт завершен и мы вступили в период мира, который, я надеюсь, будет вечным. С тех пор прошло более шести месяцев, и на границе с Арменией ситуация очень спокойная. Больше нет перестрелок, нет жертв, нет раненых. Азербайджан в одностороннем порядке снял ограничения на транзит товаров в Армению. Мы также начали поставки критически важных для Армении нефтепродуктов, что фактически знаменует начало наших торговых отношений. То есть мы видим, что мир уже достигнут. Для подписания окончательного мирного соглашения необходимо выполнить определенные формальности. Но наряду с декларацией, о которой Вы упомянули, главы МИД обеих стран также в Вашингтоне парафировали текст мирного соглашения. Так что, на мой взгляд, дело сделано. Думаю, того же мнения придерживается и армянский премьер. Мы только учимся жить в мире, и это очень хорошее чувство.

-Так и есть, это очень хорошее чувство. Однако чего не хватает для полной нормализации отношений? Я так понимаю, проблемной для Азербайджана остается конституция Армении и содержащаяся в ней формулировка относительно территориальных претензий на Карабах. Является ли это для Вас абсолютной «красной чертой» - что без изменения этого нормализация не произойдет?

- Да, вы правы. Без этого подписание мирного соглашения не состоится. Я бы разделил нормализацию отношений и официальное мирное соглашение, потому что нормализация уже происходит. Как я уже сказал, все эти позитивные события указывают на это. Но армянская конституция, которая была принята давно, во времена оккупации Карабаха, содержит ссылку на Декларацию независимости Армении, в которой есть пункт о том, что так называемый «Нагорный Карабах» и Армения должны объединиться. Так что это территориальная претензия к Азербайджану. Наша позиция на протяжении многих лет, с момента окончания Второй Карабахской войны, была предельно ясной. Это должно быть изменено. И, насколько я знаю, Армения планирует провести референдум. И как только это будет сделано, не будет никаких препятствий для официального подписания мирного соглашения. Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, что для Азербайджана мир уже достигнут. Процесс нормализации продвигается успешно. И я надеюсь, что как только эти юридические формальности будут завершены, мы достигнем официального мира.

- В этом году?

- Безусловно.

- Вице-президент Джей Ди Вэнс посетил обе страны. Были объявлены стратегические партнерские отношения, в рамках которых США будут продавать Азербайджану все виды оружия. Есть также так называемый проект TRIPP, или «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» — автомобильная и железнодорожная магистраль через Армению к вашему эксклаву Нахчывану. Это пустые надежды или это действительно произойдет и изменит динамику?

- Я не сомневаюсь, что это произойдет. Одна из причин заключается в том, что, опять же, Соединенные Штаты сыграли решающую роль в этом процессе. И маршрут, который соединит обе части Азербайджана через Армению с последующим выходом на европейский континент, носит имя Президента Трампа - «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». И я думаю, что этот личный вклад Президента США, а также программа действий правительства США указывают на то, что TRIPP будет построен. Расстояние не такое уж и большое - всего чуть более 40 километров. И кстати, железная дорога, которую Азербайджан сейчас строит от столицы до границы с Арменией, составляет около 400 километров. Плюс будут восстановлены почти 200 километров дорог внутри нашего эксклава Нахчывана. Так что армянский участок Зангезурского коридора, как мы его называем, очень короткий. И я уверен, что он будет реализован.

Что касается вопроса о визите вице-президента Вэнса, то да, это был очень важный визит. Сам по себе визит вице-президента Соединенных Штатов важен для любой страны. В данном случае он ознаменовался подписанием Хартии о стратегическом партнерстве между правительствами Соединенных Штатов и Азербайджана. Таким образом, мы стали официальным стратегическим партнером самой могущественной страны мира и считаем это большим успехом для нашей страны.

Эта стратегическая Хартия была опубликована в прессе, и она содержит различные разделы. Один из них касается продаж оборонной продукции, но не только. Это также энергетика, связность, искусственный интеллект, инвестиции и торговля, а также сняты все ограничения на поставки вооружений в Азербайджан.

- Я хотел бы коснуться решения военного суда Вашей страны, который вынес суровые приговоры 13 лицам из Карабахского региона, в том числе пожизненное заключение бывшему лидеру. Поступали сообщения о том, что вице-президент США поднимал этот вопрос и, возможно, просил Вас помиловать их в качестве способа достижения мира в регионе. Поднимал ли он этот вопрос и собираетесь ли Вы это сделать?

- Во время встречи с вице-президентом, которая длилась несколько часов, среди прочих вопросов, он поднял и этот вопрос, и я изложил позицию Азербайджана по данному вопросу, и на этом все. Мы в основном обсуждали двусторонние отношения, региональное развитие, TRIPP и перспективы заключения официального мира с Арменией. Что касается упомянутых вами лиц, то это лидеры сепаратистского режима, который незаконно действовал на нашей территории - на территории суверенного Азербайджанского государства, признанного всем международным сообществом, включая Армению. На протяжении многих лет эти люди были вдохновителями всех военных преступлений против азербайджанцев и Азербайджана, и они были привлечены к ответственности. Они были задержаны в Карабахе в результате нашей военной операции и привлечены к ответственности. Им были предоставлены адвокаты. Судебный процесс проходил абсолютно прозрачно.

Их преступления были доказаны многочисленными показаниями свидетелей. А о совершении каких-либо правонарушений по отношению к ним не может быть и речи.

- А Вы могли бы что-то сделать в этом отношении, господин Президент?

- Что Вы имеете в виду?

- Перевернуть страницу и помиловать их или что-то в этом роде? Это был бы жест доброй воли с Вашей стороны. Это же в Ваших полномочиях.

- Знаете, эти люди совершили серьезные преступления против человечества. Представьте себе Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны, и через два месяца после того, как всех этих нацистских лидеров приговаривают к смертной казни, кто-то приходит и просит освободить их.

- То есть для Вас это то же самое?

- Да, абсолютно верно. Даже хуже, гораздо хуже. Их преступления были даже хуже, чем то, что совершили нацисты во время Второй мировой войны.

- Но с точки зрения того, чтобы перевернуть страницу, может быть, Вы испытываете сострадание к армянам, которым пришлось покинуть Карабах в результате последней войны?

- Наша позиция по этому вопросу была предельно ясной. Она неоднократно озвучивалась, в том числе публиковалась на сайте – мы предложили всем армянам, проживавшим в Карабахе, подать заявление на получение гражданства Азербайджана или разрешения на работу. У нас было несколько раундов взаимодействия с представителями карабахских армян, но они предпочли выбрать отъезд в Армению. У нас есть сотни тысяч азербайджанцев, которые были депортированы с территории современной Армении и подверглись этнической чистке, но армянское правительство никогда не выдвигало каких-либо предложений об их возвращении. Я думаю, что мы должны рассматривать этот вопрос с точки зрения взаимности. Право на возвращение является универсальным правом, и, конечно, Азербайджан обязательно будет соблюдать это право, если мы получим соответствующее обращение. Но в то же время, учитывая, что мы 30 лет воевали с Арменией и 30 лет они оккупировали нашу территорию, мы ожидаем аналогичного отношения к сотням тысяч азербайджанцев, которых мы называем западными азербайджанцами, и предоставления им возможности вернуться на территорию нынешней Армении.

- Я хочу быстро перейти к отношениям с Францией. Они были очень плохими, особенно во время последней войны. Вы критиковали Францию за то, что она является колониальной державой в Новой Каледонии, на Корсике, очень резкие слова. Несколько месяцев назад был освобожден французский гражданин Тео Клерк. Еще один находится в настоящее время под следствием. У вас была короткая встреча с французским президентом в кулуарах европейского саммита. Можно ли сказать, что отношения вернулись в нормальное русло, или между Азербайджаном и Францией все еще существуют проблемы?

- Вы знаете, мы не были источником проблем с Францией. До Второй Карабахской войны у нас были очень хорошие отношения с Францией. Были визиты президентов, Президента Саркози, Президента Олланда, официальные визиты, мои официальные визиты во Францию. Кроме того, я посетил Францию во время президентства Макрона.

У нас были очень дружеские отношения, много деловой активности, более десятка городов-побратимов.

Но с началом Второй Карабахской войны и восстановления нашей территориальной целостности, к сожалению, позиция Франции стала абсолютно непонятной. Франция защищает территориальную целостность стран: пытается защитить собственную территориальную целостность, сейчас защищает территориальную целостность Дании, Украины. Но тогда, к сожалению, Франция поддержала сепаратистов: более десяти резолюций Национального собрания и Сената были направлены на поддержку сепаратистов. И даже ваш парламент признал так называемый Нагорный Карабах, хотя даже Армения его не признавала. Кроме того, у нас были напряженные отношения с правительством. Но, опять же, не мы были источником этой напряженности. Мы только хотели, чтобы уважали наш суверенитет.

- Но Вы использовали весьма резкие выражения.

- Что ж, я не был тем, кто начал использовать резкие выражения. Все, что было сделано от имени Азербайджана, хочу, чтобы вы были в этом абсолютно уверены, носило исключительно ответный характер. У нас имеется целый каталог резких высказываний, прозвучавших от Президента Франции и многих французских должностных лиц – председателя вашего Сената, председателя вашей Национальной ассамблеи, ваших известных общественных деятелей, - которые использовали слова, оскорблявшие наше государство и меня лично. Более того, после Второй Карабахской войны 2020 года, до антитеррористической операции 2023 года, весьма известные французские политические деятели – мадам Пекресс, месье Барнье, месье Ретайо, все эти имена хорошо знакомы вашей аудитории – незаконно посещали Карабах и поддерживали сепаратистов. Это было открытым оскорблением государственности Азербайджана и явным проявлением неуважения. Все, что было сказано или сделано нами, носило ответный характер. Возможно, это носило жесткий характер. Это трудно измерить. Но, думаю, главное – как вы сами упомянули – это моя встреча с президентом Макроном в конце прошлого года. Она прошла весьма позитивно, и мы договорились нажать кнопку перезагрузки отношений. Мы готовы к этому. Последнее, что нам нужно, — это проблемы с какой-либо страной, включая Францию. Опять же, это была не наша инициатива. Но сейчас я думаю, что обе стороны более готовы к нормализации отношений, особенно после того, как Армения и Азербайджан уже достигли мира.

- В заключение, можем ли мы ожидать встречи между Вами и Президентом Франции в ближайшем будущем?

- Да, безусловно. Кстати, наша встреча в Копенгагене прошла в очень дружеской атмосфере. И, конечно, с тех пор, как встреча состоялась несколько месяцев назад, наши команды тесно взаимодействовали. Они регулярно контактируют друг с другом. Уже состоялось несколько встреч. Правда, остаются еще некоторые вопросы, которые, как Президент Макрон и я подчеркнули, нужно решать совместными усилиями. Но, опять же, важно понимать, что это дорога с двусторонним движением. И как два суверенных государства мы должны уважать друг друга, уважать правовые системы друг друга, а также не вмешиваться в дела друг друга. Мы не были первыми - если я могу использовать ваши слова по поводу Каледонии. Именно Франция начала вмешиваться в наши внутренние дела, касающиеся Карабаха, и не только – даже в нашу политическую повестку дня. Поэтому это нужно прекратить. И я думаю, обе стороны знают, как этого достичь.

- Президент Алиев, большое спасибо, что Вы были нашим гостем. И спасибо всем за внимание к этому выпуску программы Tête-à-Tête на канале France 24.

- Спасибо.