Грузия в 2026 году планирует завершить строительство дорог, соединяющих Азербайджан и Армению с Турцией

First News Media11:52 - Сегодня
Правительство Грузии в 2026 году намерено полностью завершить строительство дорог, соединяющих Азербайджан и Армению с Турцией, в рамках проекта Среднего коридора.

Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в страны Европы.

Согласно планам правительства, указанным в бюджете на 2026 год, планируется полностью завершить строительство отрезков Рустави-Красный мост и Алгети-Садахло, ведущих к границам Армении и Азербайджана, и построить дорогу Батуми-Сарпи, ведущую к границе Турции.

«В результате осуществления этих проектов завершится строительство отрезков Среднего коридора, связывающих Грузию, Азербайджан, Армению и Турцию», – говорится в документе.

Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.

Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция.

Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.

Транзитная роль Грузии играет особенно важную роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.

Источник: «Sputnik Грузия»

