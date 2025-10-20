 Ведется строительство дорог, соединяющих два поселка с трассой Зыхский круг - Аэропорт» - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Ведется строительство дорог, соединяющих два поселка с трассой Зыхский круг - Аэропорт» - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:27 - Сегодня
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана последовательно продолжает мероприятия по обеспечению комфортного и безопасного передвижения граждан, а также по реконструкции дорожной инфраструктуры.

В рамках этого проекта ведутся работы по строительству подъездных, выездных и подходных дорог, соединяющих поселки Бахар и Деде Горгуд Сураханского райоона с автомобильной дорогой Зыхский круг - Аэропорт. Общая протяженность подъездных дорог составляет 1600 метров.

В настоящее время выполняются работы по выемке и засыпке грунта. В соответствии с технологической последовательностью на следующем этапе планируется строительство дорожного основания и укладка нового асфальтобетонного покрытия.

Реализация проекта позволит сделать движение вдоль дороги более комфортным, упростит грузовые и пассажирские перевозки, а также обеспечит прямое транспортное сообщение для жителей поселков Бахар и Деде Горгуд с дорогой Зыхский круг - Аэропорт.

Кроме того, в настоящее время проводятся работы по ремонту существующей дороги, соединяющей поселки Бахар и Деде Горгуд. На протяжении 790 метров этой дороги выполняется фрезерование старого асфальтобетонного покрытия.

Все строительные работы осуществляются в соответствии с «Нормами и правилами строительства» и под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

