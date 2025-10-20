 В Азербайджане несовершеннолетнюю девочку хотели выдать за 35-летнего мужчину | 1news.az | Новости
Общество

В Азербайджане несовершеннолетнюю девочку хотели выдать за 35-летнего мужчину

Фаига Мамедова17:16 - Сегодня
В Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей поступила информация о факте вовлечения жительницы села Тюркеди Сабирабадского района Салманлы Захры Ганимет гызы, 2008 года рождения, в ранний брак жителем села Йолчубейли Мехбалыeвым Орханом Енгибар оглу, 1990 года рождения.

Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей.

Было отмечено, что с целью расследования факта Центром поддержки детей и семей Сабирабадского района при Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей были организованы визиты в обе семьи с участием представителя местной исполнительной власти, районного отдела полиции и представителя ИАД (исполнительной власти и административного деления) села Йолчубейли.

«Во время визита в семью Захры Салманлы отец девушки, Ганимет Салманов, сообщил, что 15.10.2025 года была проведена церемония «гыз тойу» (девичья свадьба). Во время визита в семью Орхана Мехбалыева мать жениха, Шаира Мехбалыева, сообщила, что «оглан тойу» (мужская свадьба) состоится после того, как Захре Салманлы исполнится 18 лет. Во время визитов обеим семьям была предоставлена подробная информация о Законе Азербайджанской Республики о внесении изменений в Семейный кодекс, Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики, который был принят 24 июня 2024 года и вступил в силу 01 июля 2025 года. Согласно Закону, предусмотрено применение мер наказания за проведение церемоний, связанных с ранними браками несовершеннолетних, а также за проведение религиозных обрядов бракосочетания в отношении несовершеннолетних. В связи с этим фактом Государственный комитет направил письмо в соответствующие структуры для принятия мер в рамках Закона», - говорится в сообщении.

