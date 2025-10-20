Из искусственного озера в Гала извлечено тело человека

На горячую линию «112» МЧС поступило обращение о необходимости оказания помощи в извлечении из искусственного озера в поселке Гала Хазарского района города Баку тела одного человека.

В связи с этим соответствующие силы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на воде были привлечены к выполнению обращения, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В результате проведённых мероприятий тело было извлечено из воды и передано по соответствующему адресу.