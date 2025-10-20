Пашинян обсудил со Львом XIV мир на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с Папой Римским Львом XIV мир на Южном Кавказе.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении, передают армянские СМИ.

"В ходе встречи были затронуты и региональные вопросы. Собеседники обсудили установление мира между Арменией и Азербайджаном, а также гуманитарные вопросы. Папа приветствовал достигнутый прогресс в этом направлении и выразил надежду, что установление мира в регионе станет началом нового этапа сотрудничества и стабильности", - говорится в сообщении.

Пашинян в свою очередь вновь подтвердил приверженность Армении мирной повестке — во имя процветания и устойчивого развития страны и всего региона.

В ходе встречи собеседники также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Пашинян подчеркнул тесные отношения, установленные между Святым Престолом и Арменией.