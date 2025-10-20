ЕС рассматривает создание нового формата сотрудничества вместо «Восточного партнерства»

Евросоюз начинает саммит высокого уровня с участием высокопоставленных чиновников из Центральной Азии, Кавказа и других стран.

Начинающаяся сегодня на уровне глав МИД встреча в Люксембурге «посвящена вопросу создания эффективно функционирующего Среднего коридора, простирающегося через Чёрное и Каспийское моря в сторону Центральной Азии», заявил в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) Эдуардс Стипрайс, спецпредставитель ЕС по Центральной Азии.

Судя по проекту программы саммита, ЕС принимает министров из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Целью саммита выступает запуск нового регулярного формата дипломатического взаимодействия, ориентированного на вопросы взаимосвязанности, торговли, цифрового развития и энергетики в регионе.

«В ответ на меняющуюся геополитическую обстановку ЕС активно развивает межрегиональное сотрудничество для содействия стабильности, устойчивости и процветанию», — говорится в документе, где также отмечается, что диверсификация торговых путей «создаст экономические возможности» и «в итоге укрепит региональную безопасность и стабильность».

Чиновники ЕС, участвовавшие в подготовке саммита в Люксембурге, сообщили РСЕ/РС, что новый региональный формат рассматривается Брюсселем как «весьма значимый». Один из них, говоривший на условиях анонимности, заявил, что саммит может прийти на смену «Восточному партнёрству» — предыдущей инициативе блока по взаимодействию со странами на его восточных границах.