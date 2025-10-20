 Xiaomi представляет новое поколение AIoT-устройств для умного дома, носимых гаджетов и развлечений - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Xiaomi представляет новое поколение AIoT-устройств для умного дома, носимых гаджетов и развлечений - ФОТО

First News Media19:10 - Сегодня
Xiaomi представляет новое поколение AIoT-устройств для умного дома, носимых гаджетов и развлечений - ФОТО

Компания Xiaomi объявила о запуске семи новых продуктов, расширяющих её AIoT-портфолио на глобальных рынках: Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, Xiaomi Robot Vacuum 5 / 5 Pro и Xiaomi Smart Camera C701.

Новые устройства призваны преобразить повседневную жизнь, охватывая умную уборку, персональный мониторинг здоровья, безопасность и развлечения. Опираясь на мощь искусственного интеллекта, Xiaomi продолжает совершенствовать взаимодействие человека и технологий, создавая более эффективные системы умного дома и современный, основанный на данных образ жизни.

Xiaomi Watch S4 41mm: утонченный дизайн и забота о здоровье
Xiaomi Watch S4 41mm объединяют элегантный стиль и продвинутые функции мониторинга здоровья.

Оснащённые 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью до 1500 нит и разрешением 466×466 пикселей, часы обеспечивают отличную видимость даже под солнцем. При толщине 9,5 мм и весе 32 г устройство удобно в повседневном использовании — от тренировок до сна.

Модель представлена в цветах Black, Mint Green, White и эксклюзивном Sunset Gold с золотистым миланским ремешком и инкрустированным бриллиантом.

Часы поддерживают 150 спортивных режимов, оснащены точным датчиком сердечного ритма, функцией анализа сна и двухдиапазонной системой GNSS для отслеживания маршрута. С функцией Sport Vlog можно дистанционно управлять камерой смартфона во время тренировок.

Благодаря 8-дневной автономной работе и быстрой зарядке, Xiaomi Watch S4 41mm становятся надёжным и стильным спутником для активной жизни.

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition: блестящее обновление культового фитнес-трекера

В честь десятилетия инноваций в носимых устройствах Xiaomi представляет Smart Band 10 Glimmer Edition — стильный браслет, объединяющий премиальный дизайн и функциональность.

Модель Glimmer Gold превращает фитнес-трекер в изящный аксессуар, подходящий для спорта, офиса и особых случаев. 1,72-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью 1500 нит и частотой 60 Гц обеспечивает чёткое и плавное изображение, а устройство можно носить и как кулон или брелок.

Браслет поддерживает 150+ спортивных режимов, предлагает анализ сна и синхронизацию с внешними фитнес-гаджетами для мониторинга тренировок в реальном времени. Работая на Xiaomi HyperOS, он служит умным центром управления — позволяет управлять устройствами, презентациями и камерой.

С более чем 200 циферблатами и батареей на 233 мА·ч, обеспечивающей до 21 дня работы, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition воплощает стиль, комфорт и инновации в каждом движении.

Xiaomi Robot Vacuum 5 и 5 Pro: умная уборка с поддержкой искусственного интеллекта

Xiaomi представляет серию Robot Vacuum 5, созданную для эффективной и удобной уборки.

Robot Vacuum 5 Pro оснащён мощным двигателем с тягой 20 000 Па, технологией dToF Smart Retractable Radar и системой ИИ с тройной камерой, которая распознаёт загрязнения и препятствия, корректируя маршрут в реальном времени. База выполняет мойку швабры горячей водой при 80 °C и автоматическую очистку, поддерживая идеальную гигиену.

Robot Vacuum 5 предлагает ту же мощность и точную навигацию S-Cross™ dual-line structured light в более тонком корпусе. Его база оснащена самоочищающимся поддоном, регулировкой температуры воды и двухчасовой сушкой.

Обе модели обеспечивают 100% покрытие углов, до 140 минут работы от аккумулятора 5200 мА·ч, и управляются через Xiaomi Smart Home с поддержкой Alexa и Google Assistant.

Xiaomi Robot Vacuum 5 и 5 Pro — это мощная, точная и полностью автоматизированная уборка, созданная для современного умного дома.

Xiaomi Smart Camera C701: 4K Ultra HD и интеллектуальная безопасность

Xiaomi Smart Camera C701 оснащена 8-Мп сенсором и 6-элементным объективом, обеспечивая видео в 4K Ultra HD с чёткой детализацией и балансом света благодаря HDR.

Камера поддерживает ночное видение до 10 м в полноцветном и инфракрасном режиме без красного свечения. Система ИИ-распознавания определяет людей, детей и животных, а умные уведомления сообщают только о значимых событиях, таких как плач ребёнка или движение человека.

Для приватности предусмотрена механическая шторка, а двусторонняя связь, Wi-Fi 6, и голосовое управление через Google Assistant и Alexa обеспечивают удобство и стабильную работу. Видео сохраняется на microSD или в облаке.

Xiaomi Smart Camera C701 — это надёжное и умное решение для защиты дома.

Цена и доступность

Новые устройства Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, Xiaomi Robot Vacuum 5, Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro и Xiaomi Smart Camera C701 будут доступны для покупки через авторизованных розничных партнёров.

  • Xiaomi Watch S4 41mm — от 399 AZN

  • Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition — от 199 AZN

  • Xiaomi Robot Vacuum 5 — от 1699 AZN

  • Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro — от 1999 AZN

  • Xiaomi Smart Camera C701 — от 129 AZN

Следите за обновлениями и актуальной информацией о ценах и наличии на сайтах и страницах партнёров Kontakt и Baku Electronics.

На правах рекламы





