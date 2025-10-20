 Нетаньяху: Израиль сбросил на Газу 153 тонны бомб | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Нетаньяху: Израиль сбросил на Газу 153 тонны бомб

First News Media19:43 - Сегодня
Нетаньяху: Израиль сбросил на Газу 153 тонны бомб

Израильская армия нанесла массированный авиаудар по сектору Газа, сбросив 153 тонны бомб "в ответ на нарушение перемирия" со стороны ХАМАС.

Как передает портал Ynet, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе выступления в Кнессете.

"Я с самого начала ясно дал понять, что режим прекращения огня не дает ХАМАС права угрожать нам. Мы договорились с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом, что военная и правительственная власть движения будет уничтожена", - сказал он.

По его словам, в результате атаки были уничтожены десятки целей, включая старших командиров движения. "К сожалению, во время прекращения огня погибли два наших солдата", - подытожил Нетаньяху.

Напомним, что 19 октября ЦАХАЛ возобновил удары по сектору Газа. По его упреждению, израильская армия нанесла также авиаудары по окрестностям города Рафах на юге анклава в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны радикалов.

Поделиться:
225

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в ...

Политика

Закир Гасанов находится с визитом в Узбекистане - ФОТО

Спорт

Азербайджанские дзюдоисты поднялись в мировом рейтинге

Общество

Дед Мороз в шоке: стартует лотерея Birmarket!

В мире

Наши учащиеся завоевали 4 медали на конкурсе Stars of Informatics

Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте

Арестована дочь Низами Рамзи

Нетаньяху: Израиль сбросил на Газу 153 тонны бомб

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Граждане тюркских стран смогут работать в Турции и без ее гражданства

Туфан Эрхюрман одержал победу на выборах президента ТРСК - ОБНОВЛЕНО

Опубликованы детали гибели азербайджанца Вугара Гусейнова и его супруги Лилит Исраелян во время теракта в «Крокус Сити Холле»

В Тегеране открылась станция метро в честь армянской христианской общины - ФОТО

Последние новости

Наши учащиеся завоевали 4 медали на конкурсе Stars of Informatics

Сегодня, 21:20

Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте

Сегодня, 21:00

Арестована дочь Низами Рамзи

Сегодня, 20:40

Спецпредставитель Президента Азербайджана встретился в Тегеране с главой МИД Ирана

Сегодня, 20:20

Кямал Алиев: Рамиз Мехтиев даже не здоровался со мной

Сегодня, 20:00

Нетаньяху: Израиль сбросил на Газу 153 тонны бомб

Сегодня, 19:43

Сахиба Гафарова на Ассамблее Межпарламентского союза коснулась вопроса судьбы пропавших без вести лиц

Сегодня, 19:27

Xiaomi представляет новое поколение AIoT-устройств для умного дома, носимых гаджетов и развлечений - ФОТО

Сегодня, 19:10

Закир Гасанов находится с визитом в Узбекистане - ФОТО

Сегодня, 18:50

Сокращен интервал между станциями метро «Джафар Джаббарлы» и «Хатаи»

Сегодня, 18:34

Азербайджанские дзюдоисты поднялись в мировом рейтинге

Сегодня, 18:10

ЕС рассматривает создание нового формата сотрудничества вместо «Восточного партнерства»

Сегодня, 17:52

Каллас: Главы МИД ЕС не пришли к согласию по новому пакету санкций против России

Сегодня, 17:30

Ведется строительство дорог, соединяющих два поселка с трассой Зыхский круг - Аэропорт» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:26

Колумбия отозвала своего посла в США из-за угроз Трампа

Сегодня, 17:17

В Азербайджане несовершеннолетнюю девочку хотели выдать за 35-летнего мужчину

Сегодня, 17:16

Метеочувствительным людям рекомендовано быть внимательными в этот день

Сегодня, 17:03

Из искусственного озера в Гала извлечено тело человека

Сегодня, 17:00

Пашинян обсудил со Львом XIV мир на Южном Кавказе

Сегодня, 16:55

Итальянская пресса широко осветила официальный визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Ватикан - ФОТО

Сегодня, 16:50
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10