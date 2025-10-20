Наши учащиеся завоевали 4 медали на конкурсе Stars of Informatics

Наши школьники успешно выступили на виртуальном конкурсе Stars of Informatics, проводимом Румынией.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Институте образования, в конкурсе с участием 120 участников из 10 стран наши учащиеся завоевали 4 бронзовые медали и 1 поощрительный приз. Учащиеся 10-го класса лицея турецкого фонда «Даянат» Атилла Мустафа и Омар Алимамедзаде, ученик 10-го класса лицея имени академика З. Алиевой Фатех Ахмедзаде, ученик 10-го класса лицея с физико-математическим и IT-уклоном Акбер Ахмедов были награждены бронзовыми медалями, а ученик 10-го класса этого лицея Элай Вердиев - поощрительным призом.

Процесс подготовки к международным олимпиадам по информатике осуществляется при поддержке компании Azercell Telecom.

Руководство Азербайджанского технического университета создало условия для участия учащихся в конкурсе.