 Обсуждено текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Обсуждено текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном - ФОТО

First News Media22:41 - 20 / 10 / 2025
Обсуждено текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном - ФОТО

20 октября представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Халаф Халафов посетил с визитом Исламскую Республику Иран и провел встречи с министром иностранных дел этой страны Сеидом Аббасом Арагчи, советником Президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи и заместителем министра иностранных дел Каземом Гарибабади.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встречах обсуждалось текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном, в частности, визиты Президента Ирана в нашу страну, а также перспективы развития дружественных и добрососедских связей между двумя странами в соответствии с новым этапом отношений, основанным на важных договоренностях, достигнутых между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Масудом Пезешкианом в рамках этих визитов.

Стороны отметили важность продолжения диалога, направленного на укрепление безопасности и стабильности в регионе, а также расширение сотрудничества, основанного на глубоких исторических, религиозных и культурных связях.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ходе реализации энергетических, транспортных, инфраструктурных и логистических проектов между двумя странами, вопросах сотрудничества на Каспийском море, а также других темах, представляющих интерес для региона.

Наряду с этим, стороны обсудили вопросы, вытекающие из повестки дня действующего председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Поделиться:
287

Актуально

Общество

На судебном процессе оглашены показания о случаях убийств и захвата заложников ...

Политика

Азербайджанская делегация приняла участие в заседании высокого уровня ЕС - ФОТО

Политика

Обсуждено текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном ...

Общество

Дед Мороз в шоке: стартует лотерея Birmarket!

Политика

Азербайджанская делегация приняла участие в заседании высокого уровня ЕС - ФОТО

Обсуждено текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном - ФОТО

Спецпредставитель Президента Азербайджана встретился в Тегеране с главой МИД Ирана

Сахиба Гафарова на Ассамблее Межпарламентского союза коснулась вопроса судьбы пропавших без вести лиц

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Как был раскрыт заговор Рамиза Мехтиева? - ПОДРОБНОСТИ «дела Мехтиева»

Дело Рамиза Мехтиева: Захид Орудж ответил на обвинения в его адрес

Сагиба Гафарова примет участие в 151-й Ассамблее Межпарламентского Союза

Стало известно, кто будет защищать Рамиза Мехтиева

Последние новости

Иран намерен укреплять сотрудничество со странами ШОС и БРИКС

Сегодня, 00:00

Азербайджанская делегация приняла участие в заседании высокого уровня ЕС - ФОТО

20 / 10 / 2025, 23:52

Пугающе похоже на человека: представлен гуманоидный робот Unitree H2 с очень плавными движениями

20 / 10 / 2025, 23:40

Азербайджанский борец греко-римского стиля - в финале чемпионата мира

20 / 10 / 2025, 23:20

Мирзоян: Мир между Баку и Ереваном открывает новые экономические возможности в регионе

20 / 10 / 2025, 23:00

Обсуждено текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном - ФОТО

20 / 10 / 2025, 22:41

Азербайджанское ковровое искусство представлено в городе Хива - ФОТО

20 / 10 / 2025, 22:20

Арестован таксист, совершивший неэтичные действия в отношении школьницы, которую вез на подготовительные занятия

20 / 10 / 2025, 22:00

На судебном процессе оглашены показания о случаях убийств и захвата заложников гражданских лиц Арменией - ФОТО

20 / 10 / 2025, 21:40

Наши учащиеся завоевали 4 медали на конкурсе Stars of Informatics

20 / 10 / 2025, 21:20

Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте

20 / 10 / 2025, 21:00

Арестована дочь Низами Рамзи

20 / 10 / 2025, 20:40

Спецпредставитель Президента Азербайджана встретился в Тегеране с главой МИД Ирана

20 / 10 / 2025, 20:20

Кямал Алиев: Рамиз Мехтиев даже не здоровался со мной

20 / 10 / 2025, 20:00

Нетаньяху: Израиль сбросил на Газу 153 тонны бомб

20 / 10 / 2025, 19:43

Сахиба Гафарова на Ассамблее Межпарламентского союза коснулась вопроса судьбы пропавших без вести лиц

20 / 10 / 2025, 19:27

Xiaomi представляет новое поколение AIoT-устройств для умного дома, носимых гаджетов и развлечений - ФОТО

20 / 10 / 2025, 19:10

Закир Гасанов находится с визитом в Узбекистане - ФОТО

20 / 10 / 2025, 18:50

Сокращен интервал между станциями метро «Джафар Джаббарлы» и «Хатаи»

20 / 10 / 2025, 18:34

Азербайджанские дзюдоисты поднялись в мировом рейтинге

20 / 10 / 2025, 18:10
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10