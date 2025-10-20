Обсуждено текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном - ФОТО

20 октября представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Халаф Халафов посетил с визитом Исламскую Республику Иран и провел встречи с министром иностранных дел этой страны Сеидом Аббасом Арагчи, советником Президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи и заместителем министра иностранных дел Каземом Гарибабади.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встречах обсуждалось текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном, в частности, визиты Президента Ирана в нашу страну, а также перспективы развития дружественных и добрососедских связей между двумя странами в соответствии с новым этапом отношений, основанным на важных договоренностях, достигнутых между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Масудом Пезешкианом в рамках этих визитов.

Стороны отметили важность продолжения диалога, направленного на укрепление безопасности и стабильности в регионе, а также расширение сотрудничества, основанного на глубоких исторических, религиозных и культурных связях.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ходе реализации энергетических, транспортных, инфраструктурных и логистических проектов между двумя странами, вопросах сотрудничества на Каспийском море, а также других темах, представляющих интерес для региона.

Наряду с этим, стороны обсудили вопросы, вытекающие из повестки дня действующего председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).