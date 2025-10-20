Пугающе похоже на человека: представлен гуманоидный робот Unitree H2 с очень плавными движениями

Unitree Robotics официально выпустила новое поколение бионического гуманоидного робота — Unitree H2. Рост робота составляет 180 см, а масса - 70 кг.

Компания не раскрыла технические подробности, но, судя по видеодемонстрации, новый робот получился гораздо более пластичным и устойчивым, чем предыдущее поколение. Его использовали для демонстрации танцев и боевых искусств, при этом робот выполнял очень плавные движения.

Кроме того, в Unitree H2 было добавлено бионическое лицо, что делает его ближе к роботам из научно-фантастических фильмов.