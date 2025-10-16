Мехрибан Зейналова бьёт тревогу: Слишком тяжёлые рюкзаки угрожают здоровью школьников

Вес школьных рюкзаков сегодня должен быть реальной и серьёзной темой для обсуждения в обществе – особенно у детей в возрасте 10–15 лет, когда опорно-двигательный аппарат ещё формируется, ношение рюкзаков в этом возрасте может нанести необратимый вред их здоровью.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook в обращении к Общественному совету при Министерстве науки и образования АР заявила детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова, отметившая также следующее:

«Ежедневное ношение 7-килограммового рюкзака 13-летней девочкой на самом деле недопустимо с точки зрения здоровья. Поскольку позвоночник, плечевые и поясничные мышцы детей ещё полностью не укреплены, такой вес нарушает симметрию тела. Со временем могут развиться искривления позвоночника (сколиоз), нарушения осанки, боли в плечах и шее, а также сдавливания нервов. По мере того, как снижается ежедневная активность ребёнка, появляются усталость, снижение концентрации внимания, нежелание идти в школу и другие психологические последствия. Согласно международным ортопедическим стандартам, нагрузка, которую несёт ребёнок, не должна превышать 10–15 % его массы тела. То есть, для 13-летней девочки со средним весом рюкзак должен весить максимум 4,5–5 кг. 7 кг уже считается избыточной нагрузкой и опасно».

По словам М.Зейналовой, эта проблема должна находиться в поле зрения не только родителей, но и школ, а также органов, формирующих образовательную политику: «Простые меры, такие как сокращение количества учебников и тетрадей, использование электронных ресурсов, создание в школах системы личных шкафчиков, могут существенно способствовать сохранению здоровья детей».