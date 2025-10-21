Папоян рассказал о маршруте поставок казахстанского зерна через Азербайджан

Министр экономики Геворг Папоян представил подробности о маршруте, по которому казахстанское зерно доберется в Армению через Азербайджан.

Об этом глава ведомства написал в соцсетях, передает Sputnik Армения.

"В ближайшее время первая партия казахстанского зерна поступит в Армению по железной дороге Актау-Баку, а затем по ж/д Азербайджан-Грузия. Мир установлен", - отметил министр.

Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - заявил глава государства.

