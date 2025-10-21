Свыше 40 человек были привлечены к работе в подпольной сети онлайн-казино

Начался суд над членами группировки, обвиняемыми в организации онлайн-азартных игр в социальных сетях.

Как сообщает 1news.az, в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание под председательством судьи Нигяр Имановой.

На заседании государственный обвинитель огласил обвинительный акт.

В связи с окончанием отведенного на процесс времени следующее заседание назначено на 27 октября.

Отметим, что 12 человек, признанных виновными по уголовному делу — Эльчин Гулиев, Орхан Мамедов, Нурлан Гусейнов, Эльвин Балакишиев, Талех Алекберов, Гусейн Гулиев, Нурлан Мамедов, Зейнал Аббаслы, Роял Гусейнов, Саид Балакишиев, Перван Мамедов и Песи Юсубов - были задержаны Главным управлением по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел.

В ходе расследования стало известно, что число лиц, привлеченных к сотрудничеству с преступной сетью различными путями, превышает 40 человек.

В официальной информации сообщается, что для обеспечения секретности члены сети открыли многочисленные страницы в социальных сетях, используя в основном мобильные номера, принадлежащие России, Грузии, Украине и другим странам.

Затем через эти страницы они вовлекали граждан в азартные игры на сайтах, принадлежащих зарубежным странам. Основные члены сети, получившие статус прямых администраторов нелегальных сайтов, таких как "Fast Loto" и "CHCPlay", создали на территории страны систему виртуального управления и действовали в арендованных квартирах по поручению главарей группировки.

Согласно официальным данным, был выявлен оборот банковских счетов, используемых членами сети, превышающий 10 миллионов манатов.

В сообщении подчеркивается, что Э. Гулиев, чтобы ввести в легальный оборот полученные преступным путем крупные денежные средства, занимался отмыванием «грязных» денег, открывая на свое имя и имена близких родственников нефункционирующие компании.

Были выявлены и арестованы по решению суда квартиры, земельные участки, дачи, торговые объекты и люксовые автомобили, принадлежащие членам сети.

По данным фактам Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.