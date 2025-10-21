 Space TV получил предупреждение за показ свадьбы близких родственников | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Space TV получил предупреждение за показ свадьбы близких родственников

Феликс Вишневецкий14:27 - Сегодня
Space TV получил предупреждение за показ свадьбы близких родственников

21 октября состоялось очередное заседание Аудиовизуального совета АР, в ходе которого обсуждался показ на телеканале Space TV 8 октября 2025 года с 22:06 до 23:09 программы «Banu».

В эфире вышеупомянутой программы была продемонстрирована свадебная церемония, связанная с браком между родственниками, проходившая в одном из регионов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Аудиовизуального совета.

В ходе обсуждения данный выпуск программы был оценен через призму соответствующих изменений, внесённых в Семейный кодекс АР и вступивших в силу 1 июля 2025 года, касающихся запрета браков между родственниками, как одного из важных результатов проводимых в стране юридических реформ, направленных на укрепление института семьи, обеспечение семейного благополучия и сохранение социальных ценностей.

Напомним, что в настоящее время, согласно статье 12.0.2-1 Семейного кодекса АР, браки между детьми, имеющими общих биологических дедушку и (или) бабушку, со стороны брата и (или) сестры, не допускаются.

Специалисты отдела мониторинга и анализа аудиовизуальных программ Аудиовизуального совета установили факт трансляции на телеканале «Space TV» свадебного торжества между близкими родственниками. В дальнейшем с целью более детального изучения вопроса телеканалу был направлен запрос. Согласно официальному ответу на запрос, показанное в сюжете свадебное торжество произошло задолго до вступления в силу изменений в законодательство (официальная регистрация брака состоялась 6 марта 2025 года).

Однако свадебное торжество, снятое несколько месяцев назад, было показано в эфире телеканала в октябре из-за технической ошибки работников канала.

Во время заседания вопрос был тщательно рассмотрен, и было принято заключение, что в выпуске программы от 8 октября 2025 года имело место нарушение вышеупомянутых требований нового законодательства - этот случай расценен как проявление неудовлетворительного редакционного контроля.

В итоге, с учётом признания нарушения в официальном ответе на запрос и принятия необходимых мер в отношении сотрудника, допустившего ошибку, члены Аудиовизуального совета решили ограничиться только предупреждением телеканала «Space TV».

«Аудиовизуальный совет требует от всех вещателей соблюдения требований законодательства при подготовке и трансляции программ и заявляет о продолжении мониторинга и контрольных мероприятий», - отмечают в Аудиовизуальном совете.

Поделиться:
340

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного ...

Политика

Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО

Повестка Президента

Партнерство, соединяющее континенты: Азербайджан и Казахстан на пути ...

Общество

В Баку частично перекроют центральный проспект

Общество

Совместное содержание животных на рынках грозит эпидемией - ФОТО

Минсельхоз прояснил, могут ли люди заразиться ящуром через продукты

В Баку частично перекроют центральный проспект

На автомагистралях Азербайджана в эту дату ограничат видимость

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ Маленький Мирисмаил, переживший ампутацию глаза, нуждается в срочном лечении - ФОТО

Арестован таксист, совершивший неэтичные действия в отношении школьницы, которую вез на подготовительные занятия

Арестована дочь Низами Рамзи

В Баку откроется новый цирк – ФОТО

Последние новости

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане - ФОТО

Сегодня, 17:15

Совместное содержание животных на рынках грозит эпидемией - ФОТО

Сегодня, 16:57

Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО

Сегодня, 16:42

Минсельхоз прояснил, могут ли люди заразиться ящуром через продукты

Сегодня, 16:30

На Ассамблее Межпарламентского Союза состоялись обсуждения на тему защиты гуманитарных норм - ФОТО

Сегодня, 16:20

Партнерство, соединяющее континенты: Азербайджан и Казахстан на пути формирования нового евразийского порядка

Сегодня, 16:15

Россия выступила против идеи Трампа об остановке войны по линии фронта

Сегодня, 16:05

В Баку частично перекроют центральный проспект

Сегодня, 16:00

На автомагистралях Азербайджана в эту дату ограничат видимость

Сегодня, 15:42

Роман Абрамович планирует приобрести пакет акций «Галатасарая»

Сегодня, 15:28

Папоян рассказал о маршруте поставок казахстанского зерна через Азербайджан

Сегодня, 15:20

В отношении Рамиза Мехтиева проводились комплексные оперативно-технические мероприятия

Сегодня, 15:15

Свыше 40 человек были привлечены к работе в подпольной сети онлайн-казино

Сегодня, 15:08

Токаев подарил президенту Азербайджана национальный казахский костюм - ВИДЕО

Сегодня, 14:50

В Польше за последние месяцы задержали 55 подозреваемых диверсантов

Сегодня, 14:35

Президенты Азербайджана и Казахстана выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Сегодня, 14:32

Армения приветствует заявление президента Азербайджана

Сегодня, 14:29

Space TV получил предупреждение за показ свадьбы близких родственников

Сегодня, 14:27

Гарегин II лишил сана взбунтовавшегося священника

Сегодня, 14:25

Павел Дуров намерен выкупить украденные из Лувра драгоценности

Сегодня, 14:23
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10