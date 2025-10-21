Space TV получил предупреждение за показ свадьбы близких родственников

21 октября состоялось очередное заседание Аудиовизуального совета АР, в ходе которого обсуждался показ на телеканале Space TV 8 октября 2025 года с 22:06 до 23:09 программы «Banu».

В эфире вышеупомянутой программы была продемонстрирована свадебная церемония, связанная с браком между родственниками, проходившая в одном из регионов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Аудиовизуального совета.

В ходе обсуждения данный выпуск программы был оценен через призму соответствующих изменений, внесённых в Семейный кодекс АР и вступивших в силу 1 июля 2025 года, касающихся запрета браков между родственниками, как одного из важных результатов проводимых в стране юридических реформ, направленных на укрепление института семьи, обеспечение семейного благополучия и сохранение социальных ценностей.

Напомним, что в настоящее время, согласно статье 12.0.2-1 Семейного кодекса АР, браки между детьми, имеющими общих биологических дедушку и (или) бабушку, со стороны брата и (или) сестры, не допускаются.

Специалисты отдела мониторинга и анализа аудиовизуальных программ Аудиовизуального совета установили факт трансляции на телеканале «Space TV» свадебного торжества между близкими родственниками. В дальнейшем с целью более детального изучения вопроса телеканалу был направлен запрос. Согласно официальному ответу на запрос, показанное в сюжете свадебное торжество произошло задолго до вступления в силу изменений в законодательство (официальная регистрация брака состоялась 6 марта 2025 года).

Однако свадебное торжество, снятое несколько месяцев назад, было показано в эфире телеканала в октябре из-за технической ошибки работников канала.

Во время заседания вопрос был тщательно рассмотрен, и было принято заключение, что в выпуске программы от 8 октября 2025 года имело место нарушение вышеупомянутых требований нового законодательства - этот случай расценен как проявление неудовлетворительного редакционного контроля.

В итоге, с учётом признания нарушения в официальном ответе на запрос и принятия необходимых мер в отношении сотрудника, допустившего ошибку, члены Аудиовизуального совета решили ограничиться только предупреждением телеканала «Space TV».

«Аудиовизуальный совет требует от всех вещателей соблюдения требований законодательства при подготовке и трансляции программ и заявляет о продолжении мониторинга и контрольных мероприятий», - отмечают в Аудиовизуальном совете.