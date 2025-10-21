 Гарегин II лишил сана взбунтовавшегося священника | 1news.az | Новости
Гарегин II лишил сана взбунтовавшегося священника

First News Media14:25 - Сегодня
Иерей Арам Асатрян лишен сана - такое решение принял католикос всех армян Гарегин II.

Как передают армянские СМИ, теперь у него мирское имя - Степан Асатрян.

Недавнее интервью иерея Общественному телевидению Армении о том, что его против воли заставляли ходить на митинги оппозиции стало поводом для возбуждения уголовного дела против предстоятеля Арагацотнской епархии ААЦ епископа Мкртыча Прошяна. Епископ и глава канцелярии епархии Гарегин Арсенян были этой ночью арестованы. Они, в частности, обвиняются в принуждении к участию в митингах оппозиции в 2021 году.

Примечательно, что в интервью журналистам иерей Арам Асатрян на вопрос не сожалеет ли он, что его заявления стали основанием для уголовного преследования братьев по вере, он ответил, что "все должны отвечать за свои действия".

Ранее сообщалось, что 15 октября силовики задержали 13 священнослужителей, в том числе главу Арагацотнской епархии епископа Мкртыча Прошяна, и троих мирян. В отношении трех задержанных, включая епископа, было инициировано уголовное преследование. Помимо статьи о принуждении граждан к участию в собраниях им предъявлены обвинения о "хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере и с использованием служебного положения", а также "воспрепятствовании осуществлению избирательного права с использованием служебного положения".

