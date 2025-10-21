Около 230 тысяч человек в Азербайджане отказались от стационарных телефонов

В Азербайджане в 2024 году снизилось число пользователей стационарных телефонов (домашних телефонов).

Как передает 1news.az со ссылкой на modern.az, об этом сообщил Государственный комитет статистики.

Отмечается, что в прошлом году общее количество абонентов фиксированной телефонной связи в стране составило 1 миллион 175 тысяч номеров. Из них 1 миллион 95 тысяч 200 — это стационарные телефоны, установленные в квартирах.

В 2023 году ситуация была несколько иной. Так, в тот год было немногим более 1,4 миллиона пользователей стационарной телефонной связи. Из них 1,3 миллиона составляли стационарные телефоны в квартирах.

Таким образом, за один год около 230 тысяч человек отказались от стационарных телефонов.