Зангезурский энергокоридор: Азербайджан наносит новые контуры на энергетическую карту Европы

Фарида Багирова17:43 - Сегодня
Зангезурский энергокоридор: Азербайджан наносит новые контуры на энергетическую карту Европы

Азербайджан приступил к реализации одного из крупнейших энергетических проектов в своей истории - строительству Зангезурской линии электропередачи (ЛЭП).

Этот масштабный проект, реализуемый по поручению главы государства, не только укрепляет национальную энергосистему, но и закладывает основу для стратегического международного энергетического коридора, способного существенно изменить баланс энергоснабжения в регионе и за его пределами.

Так, с одной стороны, Зангезурская ЛЭП обеспечит полную интеграцию Нахчыванской Автономной Республики в единую энергетическую систему страны, с другой - заложит основу формирования энергетического коридора «Азербайджан–Турция–Европа».

Инфраструктурная архитектура

Оператором проекта выступает ОАО «Азерэнержи». На первом этапе строительства компания прокладывает от Джебраила до Агбенда 74-километровую двухцепную высоковольтную линию электропередачи напряжением 330 кВ пропускной способностью 1000 МВт и параллельно такую же 105-километровую ЛЭП от Нахчывана до Ордубада.

Линия, проходящая вдоль реки Араз и в ряде участков через горные и скалистые массивы, прокладывается «Азерэнержи» в условиях крайне сложного рельефа и сурового климата.

На следующем этапе проекта будет построена дополнительная 44-километровая линия электропередачи вдоль Зангезурского коридора, которая в будущем будет соединена с ЛЭП Агбенд – Ордубад. Одновременно в городе Нахчыван будет построена новая подстанция 330 кВ. Для этих целей уже выделено 49 га земли, и начаты мобилизационные работы.

В рамках продолжения проекта энергетического коридора Азербайджан – Турция – Европа планируется реализация еще одного стратегического этапа. В частности, планируется прокладка 230-километровой линии электропередачи напряжением 400 кВ из Нахчывана в Турцию и впервые в истории страны строительство преобразовательной подстанции для класса напряжения 400 кВ.

Перспективы для Азербайджана…

Проект «Зангезур» имеет принципиальное значение для энергетической независимости Нахчывана. На сегодняшний день Автономная Республика зависима от иностранных государств в регулировании частоты, что создает уязвимость в управлении стабильностью энергосистемы.

Новая инфраструктура позволит полностью интегрировать Нахчыван в единую энергосистему Азербайджана, обеспечив автономную регулировку нагрузки и частоты.

Проект также позволит значительно укрепить систему централизованного управления потоками энергии, включая экспортные направления, выстраивать еще более надежные и предсказуемые схемы передачи энергии, что снижает риск аварий и технологических перебоев.

… И не только

Немаловажно и то, что реализация Зангезурского энергопроекта открывает Азербайджану прямой доступ к европейским энергетическим рынкам. В геополитическом контексте ЛЭП «Зангезур» формирует ключевой элемент международного энергетического коридора «Азербайджан–Турция–Европа», связывая Южный Кавказ с Европой через надежную, не зависимую от третьих стран энергетическую цепочку.

С точки зрения региональной политики это укрепляет энергетическую роль Азербайджана как надежного поставщика энергии и как партнера для европейских стран, ищущих альтернативу традиционным маршрутам поставок. Потенциал передачи электроэнергии через территорию Азербайджана в Турцию открывает новые возможности для синхронизации национальных энергосистем двух стран. Это – геоэкономическая призма проекта.

В более широком, геополитическом изменении, Зангезурская ЛЭП призвана играть роль стратегического энергетического моста как между Азербайджаном и Турцией, так и между Азербайджаном и Европой.

Экономические дивиденды

С экономической точки зрения проект обеспечивает повышение надежности всей национальной энергосистемы в целом, стимулирует развитие отечественной энергетической и строительной сфер и, что не менее важно, создает новые рабочие места.

Наряду с международным потенциалом национальной энергетической отрасли, проект демонстрирует также широкое применение современных технологий и высокий уровень инженерной компетенции азербайджанских специалистов, особенно, если принять во внимание условия сложного рельефа и сурового климата, в которых они работают.

Таким образом, Зангезурский проект, формируя основу для нового международного энергокоридора, укрепляет роль Азербайджана как транзитного энергетического хаба. Сегодня европейский рынок продолжает искать надежные альтернативы традиционным поставкам электроэнергии, и в свете этого ЛЭП «Зангезур» открывает прямой путь для азербайджанской электроэнергии в Турцию и далее в Европу. Это расширяет диверсификацию поставок и повышает энергетическую безопасность Европы.

Новая инфраструктура также позволит Азербайджану участвовать в интегрированных европейских энергосистемах, что открывает возможности для торговли электроэнергией и балансировки нагрузок. С другой стороны, экспорт азербайджанской электроэнергии в Европу, повышая экономическую эффективность региональной генерации, создает дополнительный стимул для инвестиций в возобновляемые источники энергии в Азербайджане – это, как известно, один из приоритетов сегодняшнего дня.

Как видно, проект сочетает внутренние и международные долгосрочные цели:

- Для Азербайджана - это устойчивость энергосистем, устранение энергетической зависимости Нахчывана, стимулирование регионального энергетического рынка и возобновляемой генерации.

- Для Европы - это доступ к новым источникам электроэнергии, снижение ценовых и геополитических рисков, возможность интеграции азербайджанской электроэнергии в общие европейские сети.

Таким образом, Зангезурская линия электропередачи выходит за рамки национального инфраструктурного проекта и формирует основу нового, критически важного международного энергетического коридора. Этот коридор, обеспечивая прямое соединение с Турцией и выход на европейские рынки электроэнергии, существенно укрепляет роль Азербайджана как транзитного энергетического хаба.

В условиях, когда Европа продолжает поиск надежных и диверсифицированных источников энергоснабжения, Зангезурская ЛЭП усиливает энергетическую безопасность Европы и одновременно открывает для Азербайджана долгосрочные экономические и технологические возможности, закрепляя его статус надежного, стабильного и предсказуемого партнера. В долгосрочной перспективе этот энергетический коридор способен вывести Азербайджан в число ключевых игроков европейского электроэнергетического рынка.

