 Президент присвоил высшие специальные звания сотрудникам ГТК
Президент присвоил высшие специальные звания сотрудникам ГТК

First News Media17:27 - Сегодня
Сотрудникам Государственного таможенного комитета присвоены высшие специальные звания.

Распоряжение об этом подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Высшее специальное звание «генерал-полковник таможенной службы»:

Шахин Солтан оглу Багиров – председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Высшее специальное звание «генерал-майор таможенной службы»:

Фуад Эльхан оглу Мамедов – заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Фуад Микаил оглу Асланов – начальник Главного управления цифрового управления.

Эльмир Бахадур оглу Рамазанов – начальник Бакинского главного таможенного управления.

