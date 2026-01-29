Президент присвоил высшие специальные звания сотрудникам ГТК
Сотрудникам Государственного таможенного комитета присвоены высшие специальные звания.
Распоряжение об этом подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Высшее специальное звание «генерал-полковник таможенной службы»:
Шахин Солтан оглу Багиров – председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.
Высшее специальное звание «генерал-майор таможенной службы»:
Фуад Эльхан оглу Мамедов – заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.
Фуад Микаил оглу Асланов – начальник Главного управления цифрового управления.
Эльмир Бахадур оглу Рамазанов – начальник Бакинского главного таможенного управления.