Выслеживал жертв и грабил по ночам: подробности кражи в Баку

В Хазарском районе Баку неизвестный проник в три дома и похитил бытовую технику и предметы быта на общую сумму 12 тысяч 650 манатов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В результате проведенных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении этих деяний - ранее судимый и находившийся в розыске 37-летний Р. Дамиров.

Установлено, что он заранее выслеживал дома, которые намеревался обокрасть, и планировал совершение преступлений в ночное время.

Также выяснилось, что Р. Дамиров аналогичным способом совершил кражи еще из двух домов на территории Сабунчинского района, похитив имущество на сумму 9 тысяч манатов.

Следствие продолжается.