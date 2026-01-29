Выслеживал жертв и грабил по ночам: подробности кражи в Баку
В Хазарском районе Баку неизвестный проник в три дома и похитил бытовую технику и предметы быта на общую сумму 12 тысяч 650 манатов.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
В результате проведенных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении этих деяний - ранее судимый и находившийся в розыске 37-летний Р. Дамиров.
Установлено, что он заранее выслеживал дома, которые намеревался обокрасть, и планировал совершение преступлений в ночное время.
Также выяснилось, что Р. Дамиров аналогичным способом совершил кражи еще из двух домов на территории Сабунчинского района, похитив имущество на сумму 9 тысяч манатов.
Следствие продолжается.
