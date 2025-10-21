Дорожная полиция обратилась к водителям после трагедии в Забрате - ОБНОВЛЕНО

Главное управление государственной дорожной полиции МВД обратилось к водителям в связи с ДТП в Баку, в котором погиб ребенок.

Как передает 1news.az, в сообщении Управления говорится:

«К сожалению, до сих пор встречаются лица, управляющие автомобилем с малолетним ребенком на руках, что является как противозаконным, так и крайне опасным деянием.

Такие водители, не осознавая, что они окажутся беспомощными в экстремальных ситуациях, словно забывают, что подвергают риску жизнь детей, которые не знают об опасности и не в состоянии защитить себя, допуская ошибку, последствия которой невозможно исправить.

В поселке Забрат столицы Турал Сулейманов, управляя автомобилем с 7-летним сыном на руках, допустил наезд транспортного средства на забор после того, как ребенок внезапно соскользнул и нажал на педаль газа.

Малолетний ребенок скончался на месте происшествия, а отец был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Родитель, везущий своего ребенка за рулем на руках, думает, что заботится о его безопасности. Однако иногда из-за допущенной нами халатности во время аварии не остается времени на размышления».

20 октября около 12 часов дня в поселке Забрат Сабунчинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель ребенка.

1news.az со ссылкой на Avtosfer.az сообщает, что житель поселка Турал Сулейманов, 1992 года рождения, взял на руки своего 7-летнего сына Усаму Сулейманлы и сел в автомобиль марки BMW. В это время малолетний ребенок соскользнул и нажал на педаль газа, после чего автомобиль пришел в движение и врезался в забор. В результате происшествия малолетний У. Сулейманлы скончался на месте, а Т.Сулейманов получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По данному факту Сабунчинским районным управлением полиции проводится расследование.