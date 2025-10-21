Президент Колумбии Трампу: «Королей мы здесь не признаем»

Президент Колумбии Густаво Петро резко ответил на заявление президента США Дональда Трампа о том, что «Колумбия вышла из-под контроля».

«Конечно, она вышла из-под контроля, но из-под его контроля! В демократии правительство подчиняется народу, а не Трампу. Он не король Колумбии, и королей мы здесь не признаем, точка», - сказал глава колумбийского государства в интервью местному телеканалу, комментируя обвинения главы Белого дома, назвавшего его «лидером наркоторговли».

Петро подчеркнул, что в республиках «никто не может вести себя как король. «Здесь королям отрубают головы, если они приходят с королевскими замашками. Я говорю образно, у нас нет смертной казни, но подчеркиваю: королям не подчиняются, и ни один король не заставит здесь кого-либо замолчать. В XXI веке некоторые все еще считают себя королями или губернаторами, но в республиках это невозможно»,- подчеркнул колумбийский лидер.

Петро упомянул инциденты с судами, которые, по утверждениям США, перевозили наркотики в Карибском море.

«Мы выясняем, находились ли они в наших территориальных водах, но нам не предоставили координаты.

Что делать в такой ситуации? Должен ли президент государства молчать и преклонять колени, или говорить с достоинством, присущим человечеству? Мы обратимся во все международные инстанции и будем отстаивать наш национальный суверенитет»,- отметил он.

Подчеркивая, что не пойдет на уступки в дипломатическом конфликте с США, Петро заявил: «Я не буду уступать, я буду требовать. Если Колумбия уже отдала все, что могла, то больше уступать не придется».

Петро также ясно дал понять, что Колумбия не поддержит возможное вторжение США в Венесуэлу: «Трампа бесит, что я не поддерживаю американцев в их планах вторжения в Венесуэлу с участием колумбийской армии.

Нет, господа, какой глупый колумбиец согласится помогать вторжению в страну, где живут его родственники, племянники и около 4 миллионов колумбийцев? Чтобы их убивали, как в Газе?»

Кроме того, Петро провел встречу с временным представителем США в Колумбии Джоном Макнамарой в президентском дворце Каса-де-Нариньо в Боготе.

По данным американских СМИ, накануне Трамп обвинил Колумбию в производстве и распространении наркотиков, которые «отравляют семьи по всему миру». Глава Белого дома заявил, что «Колумбия вышла из-под контроля и имеет худшего президента в истории — Густаво Петро, человека с множеством проблем и не в своем уме».

Ранее Трамп называл Петро «лидером незаконной наркоторговли» и объявил о приостановке финансовой помощи Колумбии. Американский лидер утверждает, что Петро поощряет производство наркотиков как в крупном, так и в мелком масштабе, сделав наркоторговлю «крупнейшей индустрией страны».

Трамп призвал Петро «закрыть наркокартели», угрожая в противном случае вмешательством США, которое «не будет мягким». В ответ Петро заявил, что Трамп «обманут своими окружением и советниками». В сентябре США исключили Колумбию из списка «сертифицированных стран» по борьбе с наркотиками, признав ее усилия в этой области недостаточными.

Источник: Анадолу