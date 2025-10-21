Саркози увезли в тюрьму Санте

Николя Саркози увезли в парижскую тюрьму Санте, где будет отбывать пятилетний срок.

Саркози 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы. Он будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.

В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов во Франции, агентство Mediapart сообщило, что лидер Ливии (в 1969-2011 годах) Муаммар Каддафи выделил Саркози 50 млн евро на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте постановление, подписанное секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии. Парижский суд признал опубликованный документ поддельным.

Источник: РИА Новости