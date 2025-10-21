 Осуществи свою идею со студенческой инновационной программой «Spark» от Birbank | 1news.az | Новости
Общество

Осуществи свою идею со студенческой инновационной программой «Spark» от Birbank

First News Media12:02 - Сегодня
Радостная новость для студентов! Первый цифровой банк страны Birbank открывает уникальные возможности для молодых и креативных людей, которые имеют идеи в сфере банковского дела и стремятся предложить инновационные решения.

16 октября стартовала cтуденческая инновационная программа «Spark», открывающая новые горизонты для студентов с большими целями и амбициями.

К участию приглашаются студенты бакалавриата 3–4-х курсов и магистранты вузов страны, чей средний балл составляет 70 и выше. Студенты, желающие стать участниками программы, могут подать заявку в составе команды из четырёх человек, выполняющих роли продакт-менеджера, бизнес-аналитика, разработчика и дизайнера.

Команды, чьи идеи будут одобрены и успешно пройдут этапы «Первичная оценка», «Задание» и «Собеседование», получат право участия в проекте. После этого для них начнётся этап, наполненный новыми знаниями и практическим опытом. Участники смогут пройти специальные тренинги, практику и наставничество от профессионалов Birbank.

По итогам программы три лучшие команды, чьи идеи окажутся наиболее успешными, получат призы в размере 4000, 2000 и 1000 манатов.

Регистрация и подача заявок: www.kbl.az/tpi

Цель проекта – объединить молодых людей, интересующихся новыми технологиями и инновациями, стимулировать их развитие и предоставить возможность получить практический опыт в реальной рабочей среде.

Студенческая инновационная программа «Spark» также поможет участникам развить навыки командной работы, нетворкинга и управления проектами в современном банковском секторе.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 119 филиалов и 52 отделений.

До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане - ФОТО

Сегодня, 17:15

Совместное содержание животных на рынках грозит эпидемией - ФОТО

Сегодня, 16:57

Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО

Сегодня, 16:42

Минсельхоз прояснил, могут ли люди заразиться ящуром через продукты

Сегодня, 16:30

На Ассамблее Межпарламентского Союза состоялись обсуждения на тему защиты гуманитарных норм - ФОТО

Сегодня, 16:20

Партнерство, соединяющее континенты: Азербайджан и Казахстан на пути формирования нового евразийского порядка

Сегодня, 16:15

Россия выступила против идеи Трампа об остановке войны по линии фронта

Сегодня, 16:05

В Баку частично перекроют центральный проспект

Сегодня, 16:00

На автомагистралях Азербайджана в эту дату ограничат видимость

Сегодня, 15:42

Роман Абрамович планирует приобрести пакет акций «Галатасарая»

Сегодня, 15:28

Папоян рассказал о маршруте поставок казахстанского зерна через Азербайджан

Сегодня, 15:20

В отношении Рамиза Мехтиева проводились комплексные оперативно-технические мероприятия

Сегодня, 15:15

Свыше 40 человек были привлечены к работе в подпольной сети онлайн-казино

Сегодня, 15:08

Токаев подарил президенту Азербайджана национальный казахский костюм - ВИДЕО

Сегодня, 14:50

В Польше за последние месяцы задержали 55 подозреваемых диверсантов

Сегодня, 14:35

Президенты Азербайджана и Казахстана выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Сегодня, 14:32

Армения приветствует заявление президента Азербайджана

Сегодня, 14:29

Space TV получил предупреждение за показ свадьбы близких родственников

Сегодня, 14:27

Гарегин II лишил сана взбунтовавшегося священника

Сегодня, 14:25

Павел Дуров намерен выкупить украденные из Лувра драгоценности

Сегодня, 14:23
