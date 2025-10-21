Осуществи свою идею со студенческой инновационной программой «Spark» от Birbank

Радостная новость для студентов! Первый цифровой банк страны Birbank открывает уникальные возможности для молодых и креативных людей, которые имеют идеи в сфере банковского дела и стремятся предложить инновационные решения.

16 октября стартовала cтуденческая инновационная программа «Spark», открывающая новые горизонты для студентов с большими целями и амбициями.

К участию приглашаются студенты бакалавриата 3–4-х курсов и магистранты вузов страны, чей средний балл составляет 70 и выше. Студенты, желающие стать участниками программы, могут подать заявку в составе команды из четырёх человек, выполняющих роли продакт-менеджера, бизнес-аналитика, разработчика и дизайнера.

Команды, чьи идеи будут одобрены и успешно пройдут этапы «Первичная оценка», «Задание» и «Собеседование», получат право участия в проекте. После этого для них начнётся этап, наполненный новыми знаниями и практическим опытом. Участники смогут пройти специальные тренинги, практику и наставничество от профессионалов Birbank.

По итогам программы три лучшие команды, чьи идеи окажутся наиболее успешными, получат призы в размере 4000, 2000 и 1000 манатов.

Регистрация и подача заявок: www.kbl.az/tpi

Цель проекта – объединить молодых людей, интересующихся новыми технологиями и инновациями, стимулировать их развитие и предоставить возможность получить практический опыт в реальной рабочей среде.

Студенческая инновационная программа «Spark» также поможет участникам развить навыки командной работы, нетворкинга и управления проектами в современном банковском секторе.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 119 филиалов и 52 отделений.

До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт.

