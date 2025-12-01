 Около 50 депутатов прошлого созыва проходят в новый парламент Кыргызстана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Около 50 депутатов прошлого созыва проходят в новый парламент Кыргызстана

First News Media09:42 - Сегодня
Около 50 депутатов прошлого созыва проходят в новый парламент Кыргызстана

Около 50 депутатов прошлого созыва законодательного собрания проходят в новый созыв парламента Кыргызстана, такие данные приводит автоматическая информационная избирательная система ЦИК республики по итогам обработки результатов считывающих урн со 100% участков.

Согласно предварительным данным ЦИК, в их числе экс-спикер Нурланбек Тургунбек уулу и сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и парламентом Кыргызстана Гуля Кожокулова. Также в парламент проходит сын экс-президента республики Алмазбека Атамбаева Сеидбек Атамбаев и брат главы госкомитета нацбезопасности страны Камчыбека Ташиева Шайырбек Ташиев. Помимо них, места в парламенте сохранили известные в республике политики Дастан Бекешев, Эльвира Сурабалдиева, Жанар Акаев и другие.

Данные АСУ являются предварительными, точные итоги голосования будут оглашены после ручного подсчета голосов. ЦИК должен озвучить официальные результаты до 14 декабря 2025 года.

Депутаты парламента Кыргызстана 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек. Итоговая явка избирателей составила 36,9%.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
194

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения ...

Политика

Ильбер Ортайлы: Участие Мехрибан Алиевой могло бы придать реставрации Айя-Софии ...

Политика

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожают непригодные к использованию боеприпасы

Общество

Азербайджан - принимающая сторона Недели креативности - ФОТО

В мире

«Зверополис 2» собрал 556 млн долларов и установил мировой рекорд

Трамп: Пауза в приеме заявлений от беженцев будет долгой

Зеленский о переговорах во Флориде: «важно, что есть конструктив»

Похищены улитки на 100 тысяч долларов с французской фермы

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Депутат Рады заявил, что Ермак выехал в расположение сил беспилотных систем

В Черном море загорелось еще одно судно - ОБНОВЛЕНО

Группа епископов и архиепископов призвала Католикоса всех армян к отставке

В школах КНДР русский язык стал обязательным

Последние новости

Начинается суд на Ганиматом Захидовым

Сегодня, 11:05

Айгюн Кязимова и Ройа намекнули на совместные проекты - ВИДЕО

Сегодня, 11:02

«Зверополис 2» собрал 556 млн долларов и установил мировой рекорд

Сегодня, 10:58

Трамп: Пауза в приеме заявлений от беженцев будет долгой

Сегодня, 10:53

Эмин Агаларов трогательно поздравил сыновей с 17-летием - ВИДЕО

Сегодня, 10:48

Ильбер Ортайлы: Участие Мехрибан Алиевой могло бы придать реставрации Айя-Софии особое значение

Сегодня, 10:45

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожают непригодные к использованию боеприпасы

Сегодня, 10:43

Обнародованы данные о эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Азербайджане

Сегодня, 10:40

Зеленский о переговорах во Флориде: «важно, что есть конструктив»

Сегодня, 10:35

Похищены улитки на 100 тысяч долларов с французской фермы

Сегодня, 10:32

МИД Украины заявил, что действия Киева не направлены против Астаны

Сегодня, 10:28

В Кяльбаджаре продолжается пожар - ВИДЕО

Сегодня, 10:25

Финальный текст мирного соглашения Украина и США еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник

Сегодня, 10:20

В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

Сегодня, 10:17

Счетная палата проводит проверки в министерстве культуры

Сегодня, 10:12

Министр культуры и информации Казахстана стала вице-премьером

Сегодня, 10:10

Эйюб Кулиев представил Азербайджан на IV Глобальном международном форуме по симфонической музыке - ФОТО

Сегодня, 10:05

CNN: США и Украина обсудили лишение Киева возможности вступить в НАТО

Сегодня, 10:02

Трамп высмеял умственные способности журналистов

Сегодня, 09:58

В Баку будет ограничена подача электроэнергии

Сегодня, 09:50
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30