 Дорожная полиция предупреждает об ответственности за блокирование перекрестков - ВИДЕО
Общество

Дорожная полиция предупреждает об ответственности за блокирование перекрестков - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:00 - Сегодня
Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана выступило с обращением к водителям, в котором призвало их проявлять терпение и дисциплину при проезде перекрестков, особенно в условиях интенсивного движения.

Как передает 1news.az, в обращении Управления говорится: «Движение на перекрестке требует терпения и дисциплины. ГУГДП отмечает, что наблюдения показывают: некоторые водители, особенно на улицах и проспектах с интенсивным движением, при приближении к пересечению проезжих частей, несмотря на затор или транспортный коллапс на участке впереди, стараются въехать на перекресток сразу же, как только загорается зеленый свет светофора. В результате транспортные средства вынуждены останавливаться на перекрестке до подачи следующего сигнала светофора, что создает препятствие для автомобилей, движущихся с других направлений, и приводит к искусственным заторам».

Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз обращает внимание на ключевое правило: зеленый сигнал светофора разрешает движение только в том случае, если пересечение проезжих частей свободно. Если водитель вынужден будет остановиться после въезда на пересечение, начинать движение запрещено, даже если горит зеленый сигнал светофора.

ГУГДП подчеркивает, что такие нарушения правил не только влекут за собой административную ответственность, но и негативно сказываются на интенсивности и безопасности дорожного движения.

В связи с этим, Главное управление Государственной дорожной полиции призывает водителей правильно оценивать сигналы светофоров и дорожные знаки и начинать движение только при свободных пересечениях проезжих частей. «Зеленый свет - это разрешение на движение, но при наличии затора - ответственное и соответствующее закону поведение заключается в том, чтобы терпеливо ждать», - резюмирует ведомство.

