 Azerconnect Group приняла участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме - ФОТО
Общество

Azerconnect Group приняла участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме - ФОТО

First News Media13:05 - Сегодня
Azerconnect Group приняла участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме - ФОТО

Ведущая ИКТ-компания страны «Azerconnect Group» приняла участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме, который состоялся в столице Казахстана.

В форуме, который прошел в Международном финансовом центре «Астана», приняли участие официальные лица обеих стран, а также представители 155 компаний, работающих в сферах ИКТ, высоких технологий, нефти и газа, строительства, инвестиций, транспорта, логистики и других отраслях.

Заместитель генерального директора «Azerconnect Group» Ильгар Нахмедов в своем выступлении на мероприятии подчеркнул важность реализуемых в Азербайджане проектов, направленных на развитие цифровой экономики, формирование экосистемы искусственного интеллекта (ИИ) и продвижение инноваций.

В своем выступлении он подробно рассказал о деятельности «Azerconnect Group» в области ускорения цифровой трансформации и внедрения решений на основе ИИ. Особое внимание было уделено стратегическому значению Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии, совместно реализуемой Азербайджаном и Казахстаном в рамках проекта «Цифровой Шелковый путь».

Следует отметить, что Казахстанско-Азербайджанский бизнес-форум на тему «Экономическое сотрудничество в условиях развития искусственного интеллекта и индустриальных инициатив» был проведен при поддержке Министерства экономики Азербайджана и организован совместно Агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Министерством торговли и интеграции Казахстана.

Информация про Azerconnect Group

Как компания, работающая в динамично развивающихся сферах ИКТ и высоких технологий нашей страны, Azerconnect Group предлагает передовые решения, такие как мобильные и интернет-услуги, предоставление международных выделенных линий до современных цифровых услуг в FinTech, AdTech и Media/TV.

Azerconnect Group входит в состав NEQSOL Holding, международной группы компаний, осуществляющей свою деятельность в разных странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.

