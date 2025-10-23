Погода на пятницу: В Баку ожидается до 23°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 24 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Однако к ночи в некоторых пригородных районах возможен небольшой моросящий дождь.

Северо-западный ветер днём сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 13-16°C, днём 19-23°C. Атмосферное давление - 762 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 80-85%, днём 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах временами будет туман.

Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 10–14°C, днём 20–25°C; в горах ночью 5–10°C, днём 11–16°C.