Правила жизни Санубар Искендерли: «Всегда надо помнить, что счастье - это не конечный пункт, а сам путь»

Феликс Вишневецкий13:00 - Сегодня
Правила жизни Санубар Искендерли: «Всегда надо помнить, что счастье - это не конечный пункт, а сам путь»

Санубар Искендерли – заслуженная артистка Азербайджана, актриса театра и кино, певица, 65 лет.

Не стесняюсь и никогда не стеснялась своего возраста, возраст это всего лишь цифры и не более.

На самом деле, возраста не существует, годы отражаются лишь на внешности. Душа же остается молодой всегда.

Каждый мой день рождения начинается с букета белых роз.

Возраст сделал меня сентиментальной.

Мудрость – это опыт прожитых лет, результат «сдачи» множества экзаменов, которые ставит жизнь. Это следствие множества событий, свидетелями которых мы стали, и из которых вынесли уроки.

Иногда женскую мудрость называют женской хитростью. Я считаю, что это не одно и то же. Хитрость чаще разрушает, а мудрость созидает.

Лучше собственного опыта нет ничего, главное – делать из этого правильные выводы.

Любое событие в жизни надо принимать позитивно, веря в лучшее.

Когда программируешь себя на успех – добиваешься успеха.

Если смотреть на все с негативной точки зрения, можно просто не заметить то хорошее, что дается нам свыше, пусть даже в не слишком порой приятной форме. Неспроста же говорят: если не можешь изменить обстоятельства, измени отношение к ним.

Верю в Бога, и верю в судьбу. Знаю, что, когда мы рождаемся, уже заранее за нас всё написано, всё начертано.

Часто вижу вещие сны, а иногда даже могу неожиданно для самой себя предсказать кому-то какое-то событие.

Сначала человек, а потом актриса - поэтому, когда как человека меня ставят на первое место, мне это очень приятно.

Профессия актрисы выбрала меня сама, я даже не мечтала стать актрисой, но, видимо, это мне уже было предначертано судьбой.

До сих пор не считаю, что как актриса сказала свое слово в искусстве. Мне кажется, процесс роста должен быть постоянным. Сказать себе: «Да, я состоялась» – слишком самонадеянно.

Очень люблю свою работу, профессия актрисы помогла мне лучше и тоньше понимать людей.

У каждого должен быть свой путь, своя дорога, свои принципы, своё лицо, своё я. Мои любимые актрисы Мерил Стрип, Шарлиз Терон, Кейт Бланшетт – люблю их, смотрю, как они играют, но не хочу быть на них похожа.

Я - актриса, я должна суметь сыграть все. На сцене любой артист должен отключаться от внешнего мира, полностью отдаваясь роли, иначе он не артист.

Истинный профессионал – это тот, кто постоянно работает над собой. А творческие личности и вовсе постоянно сомневаются в себе и своем таланте, стараясь оттачивать мастерство. И это правильно, предела совершенству нет.

Очень грустное зрелище – видеть, как посредственности начинают «править бал», а такое сегодня можно встретить довольно часто.

Меня всегда вдохновляли люди, в которых есть какой-то врожденный аристократизм, я имею ввиду сочетание воспитания, врожденного чувства такта и чувства собственного достоинства.

Есть очень верная фраза: «Леди не нужно доказывать, что она – леди». Я с ней согласна.

Безликие героини мне не интересны, никогда не берусь за такие роли – участвовать в том или ином проекте ради того, чтобы быть на слуху, это не про меня. Мне важно через роль что-то донести, сказать своему зрителю. Люблю более сложные роли.

Не гналась за получением той или иной роли с самого начала, и до сих пор придерживаюсь того же принципа или, скорее, просто считаю, что роль найдет тебя сама, если она твоя - так происходило с самого начала моей карьеры, так продолжается и по сей день.

Любимой становится та роль, которая трудом тебе даётся – одна из любимых ролей - это Гертруда в «Гамлете».

Каждая сыгранная роль – как прочитанная книга. И каждая фраза может или подтвердить то, что ты смутно подозревал сам, или, напротив, опровергнуть твои догадки. Или научить чему-то важному.

Вживаясь в каждую из ролей, проживая в течение времени спектакля жизнь другого человека, ты гораздо ярче и четче понимаешь, насколько многогранна жизнь. Но чаще всего, ты еще больше ценишь свою собственную.

Искусство не может быть на втором плане, но с годами я изменила свое мнение – в первую очередь здоровье, семья, потом твоя профессия.

Всегда готова оказать помощь молодым кадрам - и как актриса и как человек.

Человеческий фактор – вот, что в целом важно для меня по жизни.

Никогда ничем не жертвовала ради карьеры, никаких жертв. Занимаясь любимой профессией, не стоит строить из себя жертву.

Тот, кто один раз попадает в театр как актёр, оттуда уже не уходит, иногда - к сожалению, а иногда - к счастью.

О личном не говорю и это моя принципиальная позиция – в первую очередь это не любит моя дочь, да и внуки тоже. Бывает выставлю в соцсетях на день рождения фотографии из личного семейного архива, а они звонят и просят удалить.

У меня всегда есть своё личное пространство, никому не разрешаю его нарушать, и сама пространства других не нарушаю.

Каким должен быть человек, чтобы стать моим другом? Он должен быть человеком!

Обман, ложь – вот, что я не прощаю.

Больше всего меня раздражает невежество.

Не коплю денег, на завтра ничего не откладываю. Если сегодня я должна что-то сделать, то обязательно сделаю, на потом ничего не отложу, вдруг не смогу…

Жизнь повернётся светлой стороной, если в душе у человека всегда будет солнышко.

Настоящая гордость приходит за себя, когда я говорю себе: «Я это сделала».

Моя сила в моем характере.

Я хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком.

Не понимаю, как можно не верить в любовь. Ведь любовь – это вся наша жизнь. Любовь к родине, семье, детям, работе, к любимому человеку. Это все разные виды любви, но это все – любовь. Это самое прекрасное чувство, которым Всевышний наградил человека.

Самые счастливые люди - это те, у которых вокруг есть любящие люди, родные и близкие, которые любят, ценят и уважают.

Я сегодня радуюсь каждому новому дню. Солнце за окном? Прекрасно. Дождь? Тоже отлично. Проснулась, выпила свежий чай, хорошо себя чувствую, дочь позвонила, все здоровы – это уже счастье!

Живу по принципу «Здесь и сейчас», стараясь наслаждаться каждым мгновением. И считаю, что всегда надо помнить, что счастье – это не конечный пункт, а сам путь. И от человека самого зависит, каким этот путь будет!

В создании материала использовались опубликованные в разные годы интервью С.Искендерли сайту 1news.az, а также интервью заслуженной артистки YouTube проекту «Поговорим?» с Гамидом Гамидовым.

