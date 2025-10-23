Временно ограничивается работа всех скотных рынков в Азербайджане - ФОТО

В соответствии с решениями Всемирной организации здоровья животных проводятся периодические оценки по заболеваниям животных, наблюдаемым в мире и в регионе.

«Недавние данные показывают, что в ряде стран, входящих в регион Южного Кавказа, существует риск распространения особо опасных заболеваний животных», - отмечает начальник отдела Агентства продовольственной безопасности, главный государственный ветеринарный инспектор Галиб Абдулалиев.

По его словам, в Азербайджане также имеются особо опасные заболевания животных эндемического характера - поэтому возникла необходимость проведения соответствующих ограничительных мер с целью как защиты страны от болезней, которые могут проникнуть извне, так и предотвращения распространения уже существующих заболеваний внутри страны.

Г.Абдулалиев отмечает, что особо опасные заболевания в основном передаются от одного животного к другому при прямом контакте, и поэтому одним из наиболее рискованных мест считаются скотные рынки. По этой причине было принято решение, что с 25 октября деятельность всех скотных рынков на территории республики будет временно ограничена.

«Меры ограничения вводятся поэтапно. В течение последней недели среди населения проводились информационно-просветительские работы, а на рынках оценивалось санитарно-ветеринарное состояние. Основная цель этого шага - предотвратить контакт между животными и свести к минимуму риск распространения заболеваний», - отмечает Г.Абдулалиев, подчеркивая, что продажа животных будет осуществляться напрямую на фермерских хозяйствах и на неё не накладываются никакие ограничения.

В то же время решением Коллегии Агентства продовольственной безопасности были утверждены «Ветеринарно-санитарные нормы и правила для животных рынков» - в соответствии с требованиями этого документа, деятельность рынков будет возобновлена после проведения реконструкции и обеспечения необходимой инфраструктуры.

Читайте по теме:

Скотные рынки Азербайджана закрываются на санитарные мероприятия

В Баку студентка заразилась ящуром? Официальный комментарий