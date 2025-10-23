Россия и Украина обменялись телами погибших

Очередной обмен телами погибших военных произведен в четверг между Россией и Украиной.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

По его словам, в результате этого обмена Россия получила от Украины останки 31 военного.

«Состоялся обмен 31 на 1000. России вернули 31 тело погибших», — сказал он.

Россия и Украина периодически обмениваются телами погибших. Так, 18 сентября был также произведен обмен, при котором Киев получил 1 тыс. тел, а Россия — 24.

Договоренности об обменах были достигнуты в ходе стамбульских переговоров, прошедших в начале лета.