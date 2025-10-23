 С бюста шехида Отечественной войны украли цветы - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

С бюста шехида Отечественной войны украли цветы - ВИДЕО

Фаига Мамедова15:25 - Сегодня
С бюста шехида Отечественной войны, капитана Гамида Джафарли, установленного перед домом, где он проживал, были украдены цветы.

Как передает 1news.az, сообщается, что после того, как инцидент повторился несколько раз, семья установила камеру видеонаблюдения. В результате по записям было установлено, что человек, укравший цветы, - это женщина в возрасте примерно 65-70 лет.

Семья шехида не стала подавать жалобу на эту женщину.

Отметим, что капитан Гамид Керим оглу Джафарли героически погиб 5 октября 2020 года в боях за село Пирахмедли Физулинского района. Он похоронен на Военно-мемориальном кладбище.

