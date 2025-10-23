 Внутреннее дело Армении: Захарова прокомментировала задержание мэра Гюмри | 1news.az | Новости
Внутреннее дело Армении: Захарова прокомментировала задержание мэра Гюмри

First News Media15:37 - Сегодня
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание мэра Гюмри Вардана Гукасяна, отвечая на вопрос одного из СМИ в ходе еженедельного брифинга.

По ее словам, в Москве внимательно следят за ситуацией в Гюмри, втором по численности городе Армении.

"Мы, конечно, бережно относимся к российско-армянским отношениям, всегда защищаем всех тех, кто выступает за традиционно близкие связи между нашими народами. А что касается оценок задержания мэра города, то безусловно, это внутреннее дело Армении. В то же время отмечаем, что ранее в отношении глав Ванадзора, Берда, Гориса и других общин были заведены уголовные дела, некоторых арестовали. Выражаем надежду, что подобные процессы не приведут к отрыву судебной власти от народа и падению доверия к ней, о чем собственно премьер-министр Армении сам недавно говорил. Говорил он об этом на форуме армянской демократии", - сказал Захарова.

По ее словам, все эти вопросы актуальнее с учетом того, что Армения вступает в новый электоральный цикл – на июнь 2026 г. намечены очередные парламентские выборы.

20 октября сотрудники силовых структур провели обыски в здании мэрии Гюмри. После этого Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. По данным следствия, мэр и главный архитектор мэрии договорились не сносить незаконное строение площадью около 1,5 тыс. кв. м на улице Гарегина Нжде, получив от владельца порядка $10 тыс.

Источник: Sputnik Армения

