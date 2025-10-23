В Баку из кишечника подростка извлекли кусок дерева - ФОТО

В Баку 17-летний подросток был доставлен в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра (КМЦ) с жалобами на острую боль в области живота, тошноту, многократную рвоту и гипертермию после того, как проглотил кусок дерева.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в КМЦ.

Было отмечено, что в результате обследования пациенту был поставлен диагноз перитонит, и после предоперационной подготовки было проведено неотложное хирургическое вмешательство.

Была выполнена резекция сегмента тонкой кишки и ушивание дефекта толстой кишки.

Во время операции в тонкой кишке, на расстоянии 70–80 см от илеоцекального угла, были обнаружены два перфоративных (прободных) повреждения. Причиной этих перфораций стал острый и твёрдый инородный предмет - кусок дерева, находившийся в просвете кишечника. Кроме того, в толстой кишке также была обнаружена перфоративная дыра, и по всему просвету тонкой кишки были выявлены инородные тела различных размеров, с острыми концами, твёрдые.

В результате успешного хирургического вмешательства и 8-дневного стационарного лечения состояние пациента было оценено как удовлетворительное, и он был выписан для амбулаторного лечения домой.