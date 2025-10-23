12 человек погибли в ДТП в Казахстане

23 октября на автодороге Самара - Шымкент вблизи посёлка Белкопа произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирской автомашины «ГАЗель», передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП Актюбинской области.

По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели», пять человек доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Установлено, что пассажирская автомашина «ГАЗель» официально осуществляла перевозку пассажиров из посёлка имени Жургенева в областной центр.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственные действия.

По информации акимата Актюбинской области, состояние пяти человек, доставленных в медицинское учреждение: у троих — тяжелое, у двоих — средней тяжести. Один человек отказался от госпитализации.

Пострадавшие доставлены в Хромтаускую районную больницу.

Аким области Асхат Шахаров выехал на место дорожно-транспортного происшествия.