ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России

Европейский союз официально утвердил 19-й пакет санкций против России.

Ключевым пунктом санкций стало ограничение передвижения российских дипломатов по территории Евросоюза. Теперь представители дипмиссий смогут перемещаться только в пределах страны, где аккредитованы. Этот шаг, по словам европейского источника, стал предметом «длительных и сложных переговоров».

Кроме того, 19-й пакет санкций предусматривает запрет на импорт и реэкспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС, введение ограничений против более чем 100 танкеров, участвующих в транспортировке российской нефти.

Источник: ТАСС

Джамиля Суджадинова