Вэнс попросил Нетаньяху «дать шанс» мирному плану по Газе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "дать шанс и время, чтобы реализовать все" для перехода к следующим этапам мирного соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Об этом со ссылкой на двух высокопоставленных американских дипломатов и на одного израильского чиновника сообщил портал Axios.

Во время переговоров 22 октября Вэнс также попросил Нетаньяху о максимальном содействии, и указал на отдельные аспекты, которые беспокоят Вашингтон и могут сорвать мирное соглашение. В частности, речь шла речь шла об ударах по позициям сторонников радикального палестинского движения ХАМАС в ответ на атаки на израильских военных в минувшие выходные, а также об ограничениях со стороны еврейского государства на доставку гуманитарной помощи в Газу. Вэнс призвал израильскую сторону к сдержанности.

По данным источников портала, Нетаньяху заявил вице-президенту США, что Израиль будет придерживаться рамок мирного соглашения и рассчитывает на то, что в ближайшее время сторонами удастся перейти к следующим этапам мирной сделки. При этом, как указали американские дипломаты, накануне переговоров Нетаньяху выражал скепсис относительно возможности перехода к реализации следующих шагов в рамках соглашения.

По итогам переговоров, отмечает Axios, Белый дом выразил удовлетворение текущим состоянием дел.

В администрации президента США Дональда Трампа полагают, что им удалось удержать ситуацию в Газе в допустимых рамках, без эскалации.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу 10 октября. При этом обе стороны уже обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Источник: ТАСС