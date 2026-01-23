В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
11. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".