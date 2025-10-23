Генштаб Франции требует от армии готовности к крупному конфликту

Начальник Главного штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что французская армия должна быть готова к столкновению через три-четыре года.

"Первая цель, которую я поставил перед вооруженными силами, - быть готовыми к столкновению через три-четыре года", - заявил Мандон на слушании в комиссии по обороне Национального собрания (нижней палаты парламента Франции), трансляция которого велась на его сайте.

Как поясняет газета Le Parisien, Мандон говорил о ситуации в контексте противостояния с Россией.

Генерал допустил, что "столкновение уже происходит в гибридных формах, но в будущем может стать более крупным".

Источник: ТАСС