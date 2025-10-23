В Билясуваре уволен директор школы

В Билясуварском районе уволен директор школы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили Report в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Было отмечено, что на основании поступившего обращения граждан была проведена проверка в Аманкендской сельской общеобразовательной школе Билясуварского района. В результате расследования было установлено, что директор школы Анар Иманов ненадлежащим образом выполнял свои трудовые функции и обязательства по трудовому договору, нарушал правила этического поведения педагогов, а также требования существующих инструкций. Наряду с этим было выявлено нарушение учебно-воспитательного процесса, трудовой и исполнительской дисциплины в образовательном учреждении.

За выявленные недостатки, согласно приказу директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багирова, трудовой договор, заключенный с директором указанной школы Анаром Имановым, был расторгнут на основании пункта "ч" статьи 70 Трудового кодекса Азербайджанской Республики.