В рамках учений НАТО с участием Азербайджана прошли выставки оборонных компаний

В рамках международных учений "Нюсрет-2025", организованных в Чанаккале и Саросском заливе в Турции, в которых также принимают участие азербайджанские военные, в крепости Нара состоялись выставки и презентации компаний оборонной промышленности.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Отмечается, что международные учения "Нюсрет-2025", проводимые под руководством Командования Военно-морских сил Турции, проходят с 24 по 31 октября с участием дружественных и союзных стран.

Целью учений является повышение знаний и навыков подразделений и командований в области планирования, проведения и оценки минной опасности, а также развитие взаимного сотрудничества и способности к совместным действиям между ВМС стран-участниц.

В международных учениях, помимо Азербайджана, принимают участие в общей сложности 44 военных из США, ОАЭ, Бахрейна, Болгарии, Индонезии, Южной Африки, Нидерландов, Кении, Республики Корея, Кувейта, Малайзии, Марокко, Египта, Пакистана, Перу, Саудовской Аравии, Сингапура, Шри-Ланки и Омана.

Источник: Report